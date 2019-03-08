Голосование за претендентов на звание девятого Холостяка давно окончено. Впервые в истории романтического реалити «Холостяк», зрители могли озвучить свои предпочтения, проголосовав за одного из пяти кандидатов или предложив свой вариант. В результате, на сайте телеканала STB.UA, а также официальных страницах в соцсетях и в приложении «Телепортал» поклонники проекта оставили почти 65 тысяч голосов.

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Напомним, что в голосовании принимали участие пять Холостяков: самый красивый мужчина в мире по версии конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук, бизнесмен Сергей Цибульский, продюсер Артем Приходько, телеведущий Никита Добрынин, а также адвокат Владислав Безрук.

Зрители с удовольствием воспользовались правом предложить своего кандидата, и оставили в комментариях имена практически всех неженатых артистов украинского шоу-бизнеса. Хотите узнать, кого чаще всего рекомендовали в качестве главного Холостяка страны?

Член жюри шоу «Х-фактор» Андрей Данилко, фронтмен группы KADNAY Дима Каднай, певцы Виталий Козловский, Melovin, Макс Барских, Дан Балан и ALEKSEEV, актеры Марк Дробот и Никита Вакулюк, ресторатор Валерий Созановский, ведущий «Битвы экстрасенсов» Павел Костицын, ведущий проекта «ЭксперименТЫ» Александр Коляда и даже чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк!

Как признался Андрей Данилко, ему сложно представить себя главным героем проекта об отношениях, ведь свою личную жизнь артист предпочитает строить не публично.

«Мне важно чувствовать себя органично. Если расценивать участие в проекте «Холостяк» как некое приключение, я могу себе это представить. Но тогда нужно быть в форме, хорошо выглядеть. Пока что я себе не нравлюсь, стараюсь меняться. Это все издержки долгой 20-летней гонки по гастролям, отсутствия сна, неправильного образа жизни и питания. Нужно сначала прийти в форму, и тогда можно рассмотреть этот вариант. Хотя сейчас мне смешно это представить», — признается Данилко.

При этом артист не исключает, что на телепроекте вполне реально построить отношения: «Бывают какие-то вещи, которых ты не ожидаешь. Иногда в обычной жизни может не получиться влюбиться, а проект может стать таким необычным ходом в судьбе».

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С Андреем согласен и генетик Александр Коляда: «Любовь можно найти в шоу, а можно и не в шоу. Где угодно можно встретить свою судьбу, учитывая, что любви с первого взгляда не существует».

Среди предпочтений зрителей традиционно остаются и герои предыдущих сезонов:

«Было бы интересно посмотреть, чтобы вернулись Холостяки, которые уже были», — предлагают подписчицы официальных страниц СТБ в Instagram. А некоторые из них высказываются более конкретно: «Хотим снова видеть Иракли!».

Нередко зрители отмечали в комментариях, что хотели бы видеть главным Холостяком мужчину из сферы, совершенно далекой от шоу-бизнеса.

«Для експерименту обрати Холостяком простого хлопця: працівника офісу, вчителя, лікаря, продавця, наприклад, магазину техніки і т. д. Хочеться вже чогось приземленого у шоу… Щоб був простий, добрий, далекий від шоу-бізнесу, зі звичайною зарплатою і, водночас, зі стержнем. Можливо, така новизна трохи видозмінить наступний сезон. Більшість дівчат ідуть на кастинги заради відомого, багатого Холостяка і все для цього роблять. Цікаво буде спостерігати за дівчатами, яким доведеться боротися за середньостатистичного хлопця, на якого вони у звичайному житті навіть і не звертають увагу», — предлагает одна из фолловеров страницы СТБ в Facebook.

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