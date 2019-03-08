Никита Добрынин: что нам известно о Холостяке 9 (подборка фото и цитат из постов)
Никита Добрынин стал новым Холостяком в 9 сезоне проекта. Что нам известно о новом герое шоу? Подборка самых ярких фото и цитат из Instagram Никиты Добрынина может многое о нем рассказать. Задолго до того, как Никита узнал, что станет главным героем шоу Холостяк 2019, он поделился с нашей редакцией тем, чего ждет от участия в проекте, если зрители выберут его.
«Как спортсмену кайф каждый раз выходить на ринг, совершать забег, садиться в свой болид, так и мне каждый раз круто выходить на сцену, работать в прямом эфире. Это тоже риск, постоянная работа над ошибками. Но в первую очередь — дикая энергетика зрителей».
«Нужно уметь бороться. Делать что-то такое, что можно назвать подвигом или личной целью. Худшие мужики — те, которые не способны бороться за желаемое. Не мечтают, не планируют, не тренируются, не пожинают плоды своих трудов, не преодолевают, не становятся лучше. Такие гаснут быстро».
«Время от времени наш мозг превращается в гаджет, заполненный цифровым мусором. Тут тебе и старые фото, ненужные записи и письма. Если с айфоном все понятно — почисти корзину, и вот у тебя куча свободного пространства, то с головой все сложнее…»
«Нет ничего важнее, чем вера в свои силы. Ее стоит развивать и укреплять. Иначе как?»
«Это большая удача в жизни, найти человека, на которого приятно смотреть, интересно слушать, искренне смеяться и с нетерпением ждать встречи».