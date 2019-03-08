Нікіта Добринін став новим Холостяком в 9 сезоні проекту. Що нам відомо про нового героя шоу? Добірка найяскравіших фото й цитат з Instagram Нікіти Добриніна може багато що про нього розповісти. Задовго до того, як Нікіта дізнався, що стане головним героєм шоу Холостяк 2019, він поділився з нашою редакцією тим, чого чекає від участі в проекті, якщо глядачі оберуть його.

«Як спортсмену кайф щоразу виходити на ринг, здійснювати забіг, сідати у свій болід, так і мені щоразу круто виходити на сцену, працювати в прямому ефірі. Це теж ризик, постійна робота над помилками. Але насамперед — дика енергетика глядачів».

Публикация от Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin) 17 Авг 2018 в 10:16 PDT

«Потрібно вміти боротися. Робити щось таке, що можна назвати подвигом або особистою метою. Найгірші мужики — ті, які не здатні боротися за бажане. Не мріють, не планують, не тренуються, не пожинають плоди своєї праці, не долають перешкоди, не стають кращими. Такі гаснуть швидко».

Публикация от Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin) 5 Июл 2018 в 10:34 PDT

«Час від часу наш мозок перетворюється в гаджет, заповнений цифровим сміттям. Тут тобі й старі фото, непотрібні записи та листи. Якщо з айфоном все зрозуміло — почисти кошик, і ось у тебе купа вільного простору, то з головою все складніше…»

Публикация от Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin) 29 Июл 2018 в 10:43 PDT

«Немає нічого важливішого, ніж віра у свої сили. Її варто розвивати та зміцнювати. Інакше як?»

Публикация от Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin) 19 Авг 2018 в 9:15 PDT

«Це велике щастя в житті, знайти людину, на яку приємно дивитися, цікаво слухати, щиро сміятися та з нетерпінням чекати зустрічі».

Публикация от Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin) 9 Авг 2018 в 2:28 PDT

Публикация от Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin) 7 Авг 2018 в 4:17 PDТ