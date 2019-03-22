Никита Добрынин стал Холостяком в 9 сезоне проекта. Что нам известно о герое шоу? Подборка самых ярких фото и цитат из Instagram Никиты Добрынина может многое о нем рассказать. Задолго до того, как Никита узнал, что станет главным героем шоу Холостяк 2019, он поделился с нашей редакцией тем, чего ждет от участия в проекте, если зрители выберут его.

«Как спортсмену кайф каждый раз выходить на ринг, совершать забег, садиться в свой болид, так и мне каждый раз круто выходить на сцену, работать в прямом эфире. Это тоже риск, постоянная работа над ошибками. Но в первую очередь — дикая энергетика зрителей».

Смотрите онлайн Холостяк (2019) 9 сезон 1 выпуск

Публикация от Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin) 17 Авг 2018 в 10:16 PDT

«Нужно уметь бороться. Делать что-то такое, что можно назвать подвигом или личной целью. Худшие мужики — те, которые не способны бороться за желаемое. Не мечтают, не планируют, не тренируются, не пожинают плоды своих трудов, не преодолевают, не становятся лучше. Такие гаснут быстро».

Публикация от Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin) 5 Июл 2018 в 10:34 PDT

«Время от времени наш мозг превращается в гаджет, заполненный цифровым мусором. Тут тебе и старые фото, ненужные записи и письма. Если с айфоном все понятно — почисти корзину, и вот у тебя куча свободного пространства, то с головой все сложнее…»

Публикация от Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin) 29 Июл 2018 в 10:43 PDT

«Нет ничего важнее, чем вера в свои силы. Ее стоит развивать и укреплять. Иначе как?»

Публикация от Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin) 19 Авг 2018 в 9:15 PDT

«Это большая удача в жизни, найти человека, на которого приятно смотреть, интересно слушать, искренне смеяться и с нетерпением ждать встречи».

Публикация от Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin) 9 Авг 2018 в 2:28 PDT

Публикация от Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin) 7 Авг 2018 в 4:17 PDT