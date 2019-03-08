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Телеканал СТБ начал съемки девятого сезона романтического реалити «Холостяк», в котором главным героем стал популярный ведущий телеканала М1 и радиостанции «Русское Радио Україна» Никита Добрынин.

Никите 30 лет. Сейчас почти все его время занимают работа, спорт и путешествия, но Холостяк уверен, что карьера – далеко не все для мужчины, ведь она не может сделать его полностью счастливым.

«Моя жизнь достаточно динамична и насыщена, поэтому дом для меня является некой крепостью, в которую хочется возвращаться, где мне и моей девушке должно быть спокойно и уютно вместе. Я тот мужчина, который всегда будет любить свою жену чуть-чуть больше, чем наших детей. На своем примере я готов показать, что за любовь и отношения стоит бороться, и я искренне надеюсь, что смогу встретить свою половину на этом проекте», – рассказал Холостяк сайту СТБ.

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Директор ТО Анна Калина отмечает, что Никита Добрынин – первый Холостяк, который понравился телезрителям еще до того, как официально стал Холостяком в романтическом реалити СТБ.

«В этом году мы впервые дали возможность предложить имя нового Холостяка тем, для кого создаем этот проект – нашим зрителям. Весь июнь они озвучивали свои предпочтения и голосовали на официальных страницах канала (сайт СТБ, соцсети и приложение «Телепортал»). Нам приятно, что выбор зрителей (а имя Никиты звучало в комментариях чаще всего) абсолютно совпадает с нашим. Значит, мы смотрим со зрителями в одном направлении, что меня и команду, конечно же, очень радует, – рассказывает Анна. – Стильный, обходительный, образованный, внимательный – это точно о нашем Холостяке. В нем чувствуется достойное воспитание и мужская зрелость. Идеальное спортивное тело точно не оставит равнодушной ни одну девушку. К слову, нашим участницам в этом сезоне будет особенно нелегко завоевать Холостяка, ведь за плечами у Никиты уже есть опыт официального брака и точное понимание того, что именно он ищет в долгосрочных отношениях».

О Холостяке:

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года, вырос в Черновцах.

В 2009 году окончил факультет журналистики в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича. С 2005 года, будучи студентом, Никита начал работать ведущим на местных радиостанциях и телеканале «Чернівці».

В 2008 будущий Холостяк переехал в Киев и стал ведущим «Русского радио Україна», после чего началась его успешная карьера телеведущего на всеукраинских каналах.

Сегодня Никита Добрынин – ведущий телеканала М1 и радиостанции «Русское радио Україна».

Много занимается спортом: тайский бокс, сёрфинг, кроссфит, стрельба.

Музыкальные предпочтения: Travis Scott, Childish Gambino, Nicki Minaj, The Weeknd, Benjamin Clementine, Океан Ельзи, Kazka.

Рост Холостяка – 182 см.

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Ссылки на официальные страницы Холостяка:

https://www.instagram.com/nikitadobrynin

https://www.facebook.com/nikitadobrynin

Премьера девятого сезона романтического реалити «Холостяк» в эфире СТБ традиционно запланирована на март 2019 года.

Ведущий шоу – Григорий Решетник.

Ведущая пост-шоу «Холостяк. Как выйти замуж» — Роза Аль-Намри.

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