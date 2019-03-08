Хочете дізнатися, хто буде головним героєм «Холостяк»-9? В ексклюзивному матеріалі ми розповімо вам всі подробиці. Читайте, хто став дев’ятим холостяком, просто зараз!

Телеканал СТБ розпочав зйомки дев’ятого сезону романтичного реаліті «Холостяк», в якому головним героєм став популярний ведучий телеканалу М1 і радіостанції «Русское радио Україна» Нікіта Добринін.

Новому Холостяку 30 років. Майже весь його час займають робота, спорт та подорожі, але Нікіта вважає, що кар’єра – далеко не все для чоловіка, адже вона не зробить його повністю щасливим.

«Моє життя досить динамічне і насичене, а дім для мене є фортецею, в яку хочеться повертатися, де мені та моїй дівчині має бути спокійно і затишно разом. Я той чоловік, який завжди буде любити свою дружину трохи більше, ніж наших дітей. На своєму прикладі я готовий показати, що за любов і стосунки варто боротися, і я щиро сподіваюся, що зможу зустріти свою половинку на цьому проекті», – розповів Холостяк сайту СТБ.

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Директор ТО Анна Калина зазначає, що Нікіта Добринін – перший Холостяк, який сподобався телеглядачам ще до того, як офіційно став Холостяком в романтичному реаліті СТБ.

«Цього року ми вперше дали можливість запропонувати ім’я нового Холостяка тим, для кого створюємо цей проект – нашим глядачам. Протягом червня вони озвучували своїх фаворитів і голосували на офіційних сторінках каналу (сайт СТБ, соцмережі та додаток «Телепортал»). Нам приємно, що вибір глядачів (а ім’я Нікіти звучало в коментарях найчастіше) абсолютно збігається з нашим. Отже, ми дивимося з глядачами в одному напрямку, що мене і команду, звичайно ж, дуже тішить», – розповідає Анна. – Стильний, ввічливий, освічений, уважний – це точно про нашого Холостяка. У ньому відчувається гідне виховання і чоловіча зрілість. Ідеальне спортивне тіло не залишить байдужою жодну дівчину. До речі, нашим учасницям в цьому сезоні буде особливо нелегко завоювати Холостяка, адже за плечима у Нікіти вже є досвід офіційного шлюбу і точне розуміння того, що саме він шукає у довготривалих стосунках».

Про Холостяка:

Нікіта Добринін народився 30 грудня 1987 року, виріс у Чернівцях.

2009 року закінчив факультет журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З 2005 року, ще будучи студентом, Нікіта почав працювати ведучим на місцевих радіостанціях і телеканалі «Чернівці».

2008 року майбутній Холостяк переїхав до Києва і став ведучим радіостанції «Русское радио Україна», після чого почалася його успішна кар’єра телеведучого на всеукраїнських каналах.

Сьогодні Нікіта Добринін – ведучий телеканалу М1 і радіостанції «Русское радио Україна».

Багато займається спортом: тайський бокс, серфінг, кросфіт, стрільба.

Музичні уподобання: Travis Scott, Childish Gambino, Nicki Minaj, The Weeknd, Benjamin Clementine, Океан Ельзи, Kazka.

Зріст Холостяка – 182 см.

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Посилання на офіційні сторінки Холостяка:

https://www.instagram.com/nikitadobrynin

https://www.facebook.com/nikitadobrynin

Прем’єра дев’ятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» в ефірі СТБ традиційно відбудеться у березені 2019 року.

Ведучий проекту – Григорій Решетник.

Ведуча пост-шоу «Холостяк. Як вийти заміж» – Роза Аль-Намрі.