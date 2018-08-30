Нікіта Добринін став новим Холостяком в 9 сезоні проекту. Що нам відомо про нового героя шоу? Добірка найяскравіших фото й цитат з Instagram Нікіти Добриніна може багато що про нього розповісти. Задовго до того, як Нікіта дізнався, що стане головним героєм шоу Холостяк 2019, він поділився з нашою редакцією тим, чого чекає від участі в проекті, якщо глядачі оберуть його.
«Як спортсмену кайф щоразу виходити на ринг, здійснювати забіг, сідати у свій болід, так і мені щоразу круто виходити на сцену, працювати в прямому ефірі. Це теж ризик, постійна робота над помилками. Але насамперед — дика енергетика глядачів».
«Потрібно вміти боротися. Робити щось таке, що можна назвати подвигом або особистою метою. Найгірші мужики — ті, які не здатні боротися за бажане. Не мріють, не планують, не тренуються, не пожинають плоди своєї праці, не долають перешкоди, не стають кращими. Такі гаснуть швидко».
«Час від часу наш мозок перетворюється в гаджет, заповнений цифровим сміттям. Тут тобі й старі фото, непотрібні записи та листи. Якщо з айфоном все зрозуміло — почисти кошик, і ось у тебе купа вільного простору, то з головою все складніше…»
«Немає нічого важливішого, ніж віра у свої сили. Її варто розвивати та зміцнювати. Інакше як?»
«Це велике щастя в житті, знайти людину, на яку приємно дивитися, цікаво слухати, щиро сміятися та з нетерпінням чекати зустрічі».