Ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник 8 лет назад женился на журналистке Кристине. Сегодня счастливая пара отмечает годовщину своей свадьбы. Мы поздравляем влюбленных с их праздником. Как уберечь свой брак? Читайте совет от Григория Решетника в материале.

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Восемь лет назад именно в этот день в Ивано-Франковске Григорий Решетник связал себя узами брака с журналисткой Кристиной. С тех пор в жизни семьи было немало путешествий, кризисных моментов, но главные их достижения — два маленьких сына, Иван и Дима.

«Сегодня у нас, как говорят в народе, жестяная свадьба», — делится ведущий. Григорий считает свой брак очень крепким и надежным, которому ничего не страшно. За восемь лет супружеской жизни пара стала мудрее и смелее. Теперь большая часть их активной жизни вращается вокруг двух маленьких детишек.

«С ними мы растем, развиваемся и молодеем, так как прикладываем максимум усилий, чтобы быть такими же современными, как они», — говорит Григорий.

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Пара призналась, что их семья стала больше, поэтому нелепых споров — меньше. Молодые люди уделяют много времени воспитанию своих сыновей, чтобы те росли на гордость родителям. Все обиды остались позади, а жизнь Григория и Кристины заполнили семейные хлопоты.

Ведущий убежден, что в его карьерных достижениях немалая заслуга жены. Кристина — та самая муза, которая Григория вдохновляет и направляет. А еще девушка привила телеведущему самое важное хобби — путешествия. Пара посетила много мест вдвоем, но также они перестали бояться семейных путешествий, вчетвером:

«Главное — грамотно все спланировать, потому что, как сразу после свадьбы, не получится».

Григорий Решетник делится личным опытом и советует всем парам больше путешествовать. Как только кризис приближается — уезжайте куда-то вдвоем, так как ссоры обычно возникают из-за того, что вы мало времени уделяете друг другу. Ведущий рекомендует оставить детей с бабушками и дедушками или с няней, провести время только вдвоем в каком-то красивом городке.

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