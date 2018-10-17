Ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник празднует юбилей. Сегодня мужчине исполняется 35 лет. В этот день его жена Кристина Решетник написала трогательное поздравление в социальных сетях. Что она пожелала любимому мужу? Узнайте в материале!

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Сегодня ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник отмечает 35-й день рождения. Мужчина принимает поздравления от близких друзей, коллег и поклонников. Но самое трогательное пожелание он услышал от родного человека — жены Кристины Решетник.

В своем Instagram Кристина поздравила мужа с юбилеем. Она пожелала ему большого счастья и поблагодарила за прекрасных сыновей:

«Знаю, что ты мне был подарен судьбой неспроста — все для того, чтобы видеть твои две маленькие копии, которые ежедневно нам улыбаются».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кристина Решетник (@kristina_reshetnik) 17 Окт 2018 в 12:57 PDT

Жена украинского ведущего подобрала самые нежные слова для любимого:

«Ты — талант, ты — трудяга, ты — невероятный отец и муж. Ты сделал себя сам. Я люблю тебя и хочу, чтобы твои желания исполнились!».

Напомним, недавно возлюбленные отметили восьмую годовщину свадьбы. Супруги много путешествуют, проводят досуг вместе и воспитывают двух маленьких сыновей — Ивана и Диму.

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