Ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник 17 октября отпраздновал юбилей. Вчера мужчине исполнилось 35 лет. Григорий отметил свой день рождения в командировке на съемках проекта «Холостяк».

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Вчера Григорию Решетнику, бессменному ведущему проекта «Холостяк», исполнилось 35 лет. Свой день рождения он встретил в кругу семьи, но на этот раз – творческой. Съемки романтического реалити с Никитой Добрыниным в самом разгаре, а потому праздник Решетника выпал на период одной из командировок.

«Так что до 8 вечера я попросту работал. Принимал поздравления, подарки, выслушивал хорошие слова и не выпускал из рук телефон. Конечно же, Никита и команда не оставили меня без презентов. Сюрпризов никто не устраивал – у нас было слишком много работы», — делится Григорий Решетник.

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Затем ведущий с супругой Кристиной прогулялись по вечернему городу и посидели в уютном ресторанчике. Любимая жена сделала Григорию потрясающий подарок и трогательно его поздравила в социальных сетях.

Сыновья же записали видеообращение и подготовили букет из осенних листьев. Отмечать с друзьями и родными телеведущий шоу «Холостяк» планирует уже по возвращению, так что основная часть подарков еще впереди.

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