Дякуюмамо: Григорій Решетник розповів про головну любов всього свого життя

Мама – це найсвітліша і найнадійніша людина в житті кожного! Вона завжди підтримає і буде любити свою дитину більше за всіх на світі. До Дня матері СТБ створив фотопроект #дякуюмамо за участю зірок телеканалу. Григорій Решетник, ведучий романтичного реаліті «Холостяк», розповів про свою глибоку любов до матері.

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Григорій Решетник, ведучий романтичного реаліті «Холостяк»:

«Моя мама найкраща, добра і найкрасивіша. Вона – двигун нашої сім’ї і цілий всесвіт для мене. Перше, за що я вдячний мамі, – це за віру в мене. Були ситуації, коли я йшов до своєї мрії, міняв університети, але батьки, навіть до кінця не розуміючи кінцевої мети, завжди підтримували мене. У нас є традиція: з тих пір, як в 18 років я переїхав до столиці, щодня телефоную мамі. Якщо я запрацювався і не подзвонив, вона хвилюється, думає, що зі мною щось трапилося, тому намагаюся написати хоча б СМС. Мама завжди в моїй душі і серці. Я дякую Богові, що батьки живі і здорові, і хочу, щоб так було і надалі».

#дякуюмамо # троянди_для_мами

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