Мама – это самый светлый и надежный человек в жизни каждого! Она всегда поддержит и будет любить своего ребенка больше всех на свете. Ко Дню матери СТБ создал фотопроект #дякуюмамо с участием звезд телеканала. Григорий Решетник, ведущий романтического реалити «Холостяк», рассказал о своей глубокой любви к матери.

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Григорий Решетник, ведущий романтического реалити «Холостяк»:

«Моя мама лучшая, добрая и самая красивая. Она — двигатель нашей семьи и целая вселенная для меня. Первое, за что я благодарен маме, — это за веру в меня. Были ситуации, когда я шел к своей мечте, менял университеты, но родители, даже до конца не понимая конечной цели, всегда поддерживали меня. У нас есть традиция: с тех пор, как в 18 лет я переехал в столицу, ежедневно звоню маме. Если я заработался и не позвонил, она волнуется, думает, что со мной что-то случилось, поэтому стараюсь написать хотя бы СМС. Мама всегда в моей душе и сердце. Я благодарю бога, что родители живы и здоровы, и хочу, чтобы так было и впредь».

#дякуюмамо # троянди_для_мами