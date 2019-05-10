Мы часто откладываем слова благодарности и любви к маме на потом, но совсем забываем, что этого «потом» может и не случиться. Ко Дню матери СТБ создал фотопроект #дякуюмамо с участием звезд телеканала. Народный адвокат и ведущий проекта «Один за всіх» Михаил Присяжнюк рассказал о том, как важно беречь и дорожить каждой минутой, проведенной с мамой.

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Михаил Присяжнюк, ведущий остросоциального ток-шоу «Один за всіх»:

Мама – пример для меня. Ее нет уже много лет, но она все равно остается моим лучшим другом. Я все еще говорю с ней, советуюсь. Иногда мне даже кажется, что она отвечает. Перед тем, как мы навсегда попрощались, я успел сказать ей то, что хочу повторить сейчас: для меня огромная честь быть ее сыном. Если кто-то забывает, кто такая мама, этот человек обязательно об этом вспомнит, когда потеряет ее. Ведь когда теряешь маму – теряешь мир. Мир детства, мир самого себя. Далее будет взрослая жизнь, будут другие проблемы, тебя будут окружать множество людей, но ты больше никогда не сможешь остаться наедине с человеком, который примет тебя таким, какой ты есть. Это может только мама. Моя мама была очень сильной. У нее было звание генерал-лейтенант. Как по мне, она была одновременно и крепким мужчиной, и хрупкой, нежной женщиной. Я знаю, что такое настоящая женщина, потому что такой была именно она. Спасибо, мама!

#дякуюмамо #троянди_для_мами

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