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#дякуюмамо: Михайло Присяжнюк розповів про важливість мами в його житті

10.05.2019

Ми часто відкладаємо слова подяки і любові до мами на потім, але зовсім забуваємо, що цього «потім» може і не статися. До Дня матері СТБ створив фотопроект #дякуюмамо за участю зірок телеканалу. Народний адвокат і ведучий проекту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк розповів про те, як важливо берегти і дорожити кожною хвилиною, проведеною з мамою.

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дякуюмамо михаил присяжнюк

Михайло Присяжнюк, ведучий гостросоціального ток-шоу «Один за всіх»:

Мама –  приклад для мене. Її немає вже багато років, але вона все одно залишається моїм найкращим другом. Я все ще розмовляю з нею, раджуся. Іноді мені навіть здається, що вона відповідає. Перед тим, як ми назавжди попрощалися, я встиг сказати їй те, що хочу повторити зараз: для мене величезна честь бути її сином. Якщо хтось забуває, хто така мама, ця людина обов’язково про це згадає, коли втратить її. Адже коли втрачаєш маму – втрачаєш світ. Світ дитинства, світ самого себе. Далі буде доросле життя, будуть інші проблеми, тебе оточуватимуть безліч людей, але ти більше ніколи не зможеш залишитися наодинці з людиною, яка прийме тебе таким, яким ти є. Це може тільки мама.

Моя мама була дуже сильною. У неї було звання генерал-лейтенант. Як на мене, вона була водночас і міцним чоловіком, і тендітною, ніжною жінкою. Я знаю, що таке справжня жінка, бо такою була саме вона. Дякую, мамо!

#дякуюмамо #троянди_для_мами

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