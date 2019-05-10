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#дякуюмамо: Нікіта Добринін розповів про свою любов до мами

10.05.2019

Мама найважливіша людина в житті! Вона завжди підтримає і буде любити свою дитину понад усе. До Дня матері СТБ створив фотопроект #дякуюмамо за участю зірок телеканалу. Нікіта Добринін, головний герой романтичного реаліті «Холостяк»-9, з ніжністю ставиться до своєї мами. Напередодні свята ведучий розповів, як мама навчила його вірити у свої сили.

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Никита Добрынин

Нікіта Добринін, головний герой романтичного реаліті «Холостяк-9»: 

«Моя мама переповнена любов’ю. У будь-якій ситуації – коли вона засмучена чи радісна – вона все одно любить. Мама готова все пробачити, і цьому треба в неї повчитись. Інколи я буваю занадто нестриманим, але вже за секунду мені стає настільки соромно, бо розумію, що вона не ображається на мене. І за це я її сильно люблю.

Пам’ятаю, як мама навчила мене кататися на велосипеді. Спочатку у мене був чотириколісний велосипед, а потім з’явився великий, двоколісний. Але пересісти на нього здавалося мені чимось нереальним, немов політ у космос! Мама пояснювала, що треба вірити у свої сили і одного разу точно вийде. Вона підтримувала мене – і в якийсь момент я поїхав. Але швидкість була настільки великою, що я об’їхав півдвору, ледве не врізався у якусь машину, після чого заїхав у кущі. Здавалося б, це страшний досвід, але після цього я навчився кататися на велосипеді. Завдяки мамі!»

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 #дякуюмамо #троянди_для_мами

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