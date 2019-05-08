Традиційно День матері в Україні та світі відзначають у другу неділю травня. Цього дня заведено вшановувати матерів та дякувати їм за все, що вони для нас роблять. Якого числа українці святкуватимуть День матері у 2019 році? Дізнайтеся у матеріалі.

У День матері люди дарують своїм мамам квіти, листівки з привітаннями та просто приділяють їм час. Найважливіше – це ваша увага. Адже що б ви не подарували своїй мамі, вона завжди щиро радітиме.

Коли День матері в Україні?

Зазвичай День матері святкують у другу неділю травня. Цього року в Україні його відзначають 12 травня. Свято не вважається офіційним, тому цей день не є вихідним.

В Україні шанування жінки є важливою традицією. З давніх часів діти та чоловіки оспівували матір як берегиню сім’ї, роду й цілого народу. Пізніше українці почали поклонятися Божій Матері та дякувати їй за покровительство.

День матері: історія свята

1907 року американка Анна Джарвіс виступила з ініціативою поважати матерів. Жінка надіслала листи до державних установ з пропозицією присвятити один день вшануванню найрідніших жінок. У 1910 році штат Вірджинія вперше визнав День матері офіційним святом.

Серед української громади День матері спочатку влаштувала Спілка українок Канади 1928 року. Наступного року його відзначали у Львові. У 1939 свято заборонила радянська влада. А з 1990 року День матері повернувся до України.

У День матері не забудьте привітати найближчих жінок, які так сильно нас люблять!

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