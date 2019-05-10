Мама – найважливіша людина в житті! Вона завжди підтримає і любитиме свою дитину понад усе на світі. До Дня матері СТБ створив фотопроект #дякуюмамо за участі зірок телеканалу. Аніта Луценко, ведуча проекту «Зважені та щасливі»-9, розповіла про свої теплі відносини з мамою.

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Аніта Луценко, ведуча проекту «Зважені та щасливі»-9:

«Моя мама молода, дуже гарна, стильна, сучасна, активна. Вона — головна моя підтримка. Я помічаю, що чим далі, тим більше стаю схожа на свою маму. І я цим пишаюсь, і сподіваюсь, що у свої 63 роки буду така ж активна і струнка! Я хочу подякувати мамі за те, що вона підтримує мене в будь-якій ситуації. Що б не трапилось, вона ніколи не буде докоряти, а просто скаже: «Ок, ми це вирішимо і тебе підтримаємо». Моя мама – це насамперед моя опора».

#дякуюмамо #троянди_для_мами

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