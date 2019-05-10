Мама – самый важный человек в жизни! Она всегда поддержит и будет любить своего ребенка больше всего на свете. Ко Дню матери СТБ создал фотопроект #дякуюмамо с участием звезд телеканала. Анита Луценко, ведущая проекта «Зважені та щасливі»-9, рассказала о своих теплых отношениях с мамой.

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Анита Луценко, ведущая проекта «Зважені та щасливі»-9:

«Моя мама молодая, очень красивая, стильная, современная, активная. И главная моя поддержка. Я замечаю, что чем дальше, тем больше становлюсь похожа на свою маму. И я этим горжусь, и надеюсь, что в свои 63 года буду такая же активная и стройная! Я хочу поблагодарить маму за то, что она поддерживает меня в любой ситуации. Что бы ни случилось, она никогда не будет упрекать, а просто скажет: «Ок, мы это решим и тебя поддержим». Моя мама – это в первую очередь моя опора».

#дякуюмамо #троянди_для_мами

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