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#дякуюмамо: Никита Добрынин рассказал о своей любви к маме

10.05.2019

Мама – самый важный человек в жизни! Она всегда поддержит и будет любить своего ребенка больше всего на свете. Ко Дню матери СТБ создал фотопроект #дякуюмамо с участием звезд телеканала. Никита Добрынин, главный герой романтического реалити «Холостяк»-9, очень трепетно относится к своей маме. В преддверии праздника ведущий рассказал, как мама научила его верить в свои силы.

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Никита Добрынин

Никита Добрынин, главный герой романтического реалити «Холостяк-9»: 

«Моя мама переполнена любовью. В любой ситуации когда она расстроена или радостная она ​​все равно любит. Мама готова все простить, и этому надо у нее поучиться. Иногда я бываю слишком несдержанным, но уже через секунду мне становится настолько стыдно, потому что понимаю, что она не обижается на меня. И за это я ее сильно люблю.

Помню, как мама научила меня кататься на велосипеде. Сначала у меня был четырехколесный велосипед, а потом появился большой, двухколесный. Но пересесть на него казалось мне чем-то нереальным, словно полет в космос! Мама объясняла, что надо верить в свои силы и однажды точно получится. Она поддерживала меня и в какой-то момент я поехал. Но скорость была настолько большой, что я объехал полдвора, чуть не врезался в какую-то машину, после чего заехал в кусты. Казалось бы, это страшный опыт, но после этого я научился кататься на велосипеде. Благодаря маме!»

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#дякуюмамо #троянди_для_мами

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