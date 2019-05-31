Нікіта Добринін: Я вже не холостяк

Холостяк дев’ятого сезону Нікіта Добринін в ексклюзивному інтерв’ю для сайту STB.UA поділився враженнями від проекту, а також розповів, як склалися стосунки з Дашею після фіналу. Які ще секрети розкрив головний герой реаліті? Читайте більше у матеріалі.

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Чи виправдав проект «Холостяк» ваші очікування?

Так! У фіналі все вийшло. Але головне починається відразу після закінчення зйомок – це реальне життя і стосунки. І мене супроводжувала неймовірна удача зустріти свою кохану. Я шалено радий, що у мене саме так!

Як проходить життя Холостяка під час проекту? Де перебуває головний герой поза побаченнями?

Коли ми подорожували, я займався спортом, їздив на шопінг, влаштовував собі прогулянки та екскурсії, читав і спілкувався з друзями хоча б через відеозв’язок. З дівчатами бачитися поза побаченнями я не міг, тому намагався вільний час присвячувати собі.

Але коли були зйомки у Києві, я жив у звичному графіку. Я встигав заїжджати на роботу, бачитися з близькими, відвідувати заходи. При цьому я завжди був готовий зірватися в аеропорт зустрічати дівчат. З одного боку, ти у розслабленому режимі, але з іншого – завжди напоготові.

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Як вам вдалося вмовити команду проекту «Холостяк» дати Олі телефон?

У Олі було бажання особливого спілкування. Я не уявляв, як це «особливе спілкування» втілити. Думав, може, попросити сусідні кімнати у готелі або щось у цьому роді. Але коли я згадав, що дівчата на проекті не користуються зв’язком, то ідея з мобільним телефоном здалася найкращим варіантом. Мені здавалося, що реалізувати цю ідею буде набагато складніше. Та й спочатку був упевнений, що мені доведеться довго сперечатися з редакторами. На подив, вони швидко погодилися.

Бували випадки, коли вашу ініціативу проект не підтримав?

Так. Такі моменти були, коли мої бажання йшли врозріз із правилами проекту. Наприклад, коли мені хотілося і після побачення провести час із дівчиною. Не просто побачити захід сонця, а й на зірки разом подивитися. Але в останній момент нас розводили у різні сторони.

Часом когось намагався ловити на території готелю, щоб поспілкуватися поза побаченнями і камерами. Але цього робити не можна. Адже будь-яка ситуація, яка могла виникнути, повинна бути знята на камеру. Раптом ми посваримося, а глядач зовсім не вловить історію наших взаємин. Мабуть, це єдине, чого робити я не міг.

У 9 сезоні проекту було багато поцілунків. Як ви це прокоментуєте?

Я можу сказати лише одне: мені це подобалося! І це було спільне бажання. Ніхто нікого не примушував. Проект знімається три місяці, і весь цей час я спілкувався виключно з дівчатами з проекту. Тому єдиною можливістю близькості були поцілунки.

І як ти можеш визначити, підходить тобі людина чи ні, відчути партнера і хімію між вами? Комусь допомагають екстрасенсорні здібності, а мені – поцілунок (сміється. — Прим. ред.). Поговорити, послухати один одного, дізнатися думки і переживання – це прекрасно. Але фізична близькість дуже важлива.

Коли ви остаточно прийняли рішення на користь Даші?

Під час фіналу. Але якісь особливі почуття почали зароджуватися після побачення в Єгипті. Воно було неймовірно теплим, близьким і чуттєвим. У той момент вона мені довірилася, розповіла свою сімейну історію. І тоді я усвідомив, яка вона для мене рідна і близька людина. З того побачення наші стосунки почали зміцнюватися і розвиватися. Вже ближче до фіналу я розумів, що все роблю правильно.

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З кимось із учасниць підтримуєте дружні стосунки?

Підтримую любовні стосунки з Дашею (сміється. — Прим. ред.). На проект я прийшов по кохання, його я і знайшов.

На початку зйомок проекту ви звернулися до своєї майбутньої обраниці та сказали, що обов’язково разом подивитеся фінал. Так і було?

Так, так і було. Ми з Дашею дивилися фінал разом. Це був дуже довгоочікуваний і хвилюючий момент. Все сталося саме так, як я описав до початку зйомок.

Чи можна стверджувати, що Холостяк Нікіта Добринін вже не холостяк?

Так! Я більше не холостяк. І я шалено щасливий, тому що поруч зі мною неймовірна і кохана дівчина!

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