Чи разом Нікіта Добринін і Даша — найактуальніше питання глядачів проекту «Холостяк». У фінальному випуску ток-шоу «Як вийти заміж» головний герой романтичного реаліті та його обраниця розповіли, як склалися їхні стосунки. Детальніше у матеріалі.

У студії ток-шоу «Як вийти заміж» Холостяк Нікіта Добринін зізнався, що проект «Холостяк» допоміг йому зустріти свою кохану. У фінальному випуску чоловік обрав Дашу. Але всіх хвилювало лише одне питання: чи залишилася пара разом? Всі крапки над «і» розставили, коли у студії з’явилася Даша і поділилася своєю історією.

«Я не люблю слово «переможниця». Адже проект дав мені головне — це кохання», — прокоментувала дівчина.

Холостяк зізнався, що давно хотів розповісти всім, що вони щасливі разом! І нарешті у фінальному випуску «Як вийти заміж» Нікіті Добриніну вдалося втілити свою мрію. Пара розповіла про те, як довго мовчала і приховувала свої стосунки.

«Місцями наших зустрічей був будинок моїх батьків або квартира друзів Нікіти. Також ми багато подорожували. І першим містом, куди мене запросив Нікіта, був Відень», — розповідає Даша.

Кохана Холостяка вирішила також зробити сюрприз головному герою і подарувала на день народження поїздку до Копенгагена. Там Даша і освідчилася чоловікові у коханні. Однак сам Нікіта не став поспішати освідченням, а зробив це лише 14 лютого.

«Я не хотів перетворити ці фрази у звичайні. Мені хотілося, щоб ми запам’ятали наше освідчення назавжди. Тому 14 лютого освідчився Даші у коханні. На що вона мені відповіла: «Це тому, що сьогодні день закоханих?» — згадує Нікіта.

Однак з моменту закінчення проекту закохані не розлучаються. Нікіта Добринін каже, що Даша турботлива, ніжна і кохана. А ось на питання, хто як підписаний у телефонній книжці, обидва збентежилися. З’ясувалося, що чоловік назвав Дашу «Моя малишка», а дівчина Нікіту — «Коханий».

«Мені подобається, що не зникає романтика, здивування і радість зустрічей. Коли я приходжу пізно додому, вона з радістю мене зустрічає. Я хочу, щоб так і тривало. У цій стабільності і є розвиток стосунків», — підсумував Нікіта Добринін.

Але головне відбулося в кінці випуску ток-шоу. Нагадаємо, що Нікіта Добринін переїхав у нове житло. І тепер готовий розділити домашній затишок зі своєю обраницею. У студії чоловік подарував Даші ключі та зазначив, що тепер хоче жити разом!

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Редакція сайту STB.UA вітає пару і бажає шаленого кохання!

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