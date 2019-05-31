Вместе ли Никита Добрынин и Даша — самый задаваемый вопрос зрителей проекта «Холостяк». В финальном выпуске ток-шоу «Как выйти замуж» главный герой романтического реалити и его избранница рассказали, как сложились их отношения. Подробнее в материале.

В студии ток-шоу «Как выйти замуж» Холостяк Никита Добрынин признался, что проект «Холостяк» помог ему встретить свою возлюбленную. В финальном выпуске мужчина выбрал Дашу. Но всех волновал лишь один вопрос: осталась ли пара вместе? Все точки над «і» расставили, когда в студии появилась Даша и поделилась своей историей.

«Я не люблю слово «победительница». Ведь проект дал мне главное — это любовь», — прокомментировала девушка.

Холостяк признался, что давно хотел рассказать всем, что они счастливы вместе! И наконец в финальном выпуске «Как выйти замуж» Никите Добрынину удалось воплотить свою мечту. Пара рассказала о том, как долго молчала и скрывала свои отношения.

«Местами наших встреч был дом моих родителей или квартира друзей Никиты. Также мы много путешествовали. И первым городом, куда меня пригласил Никита, была Вена», — рассказывает Даша.

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Возлюбленная Холостяка решила также сделать сюрприз главному герою и подарила на день рождения поездку в Копенгаген. Там Даша и призналась мужчине в любви. Однако сам Никита не стал торопиться с признанием, а сделал это лишь 14 февраля.

«Я не хотел превратить эти фразы в обыденные. Мне хотелось, чтобы мы запомнили наше признание навсегда. Поэтому 14 февраля признался Даше в любви. На что она мне ответила: «Это потому, что сегодня день влюбленных?» — вспоминает Никита.

Однако с момента окончания проекта влюбленные не расстаются. Никита Добрынин признался, что Даша заботлива, нежна и любима. А вот на вопрос, кто как подписан в телефонной книге, оба засмущались. Выяснилось, что мужчина предпочел именовать Дашу «Моя малышка», а девушка Никиту — «Любимый».

«Мне нравится, что не пропадает романтика, удивление и радость встреч. Когда я прихожу поздно домой, она с радостью меня встречает. Я хочу, чтобы так и продолжалось. В этой стабильности и есть развитие отношений», — заключил Никита Добрынин.

Но главное состоялось в конце выпуска ток-шоу. Напомним, что Никита Добрынин переехал в новое жилье. И теперь готов разделить домашний уют со своей избранницей. В студии мужчина подарил Даше ключи и отметил, что теперь хочет жить вместе!

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Редакция сайта STB.UA поздравляет пару и желает крепкой любви!

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