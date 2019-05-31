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Как сложилась жизнь участниц проекта «Холостяк»-9

31.05.2019

Участницы «Холостяк»-9 пришли на проект в поиске любви. Большинству из них это удалось! Однако многие начали успешно развивать свою карьеру и бизнес. Как сложилась жизнь девушек после участия в реалити? Кто влюбился, а кто преуспел в работе? Все подробности стали известны в студии ток-шоу «Как выйти замуж».

участницы холостяк 9

Юлия – яркая, уверенная в себе участница, которая успешно развивает свой бизнес. Однако долгое время старалась реализовать себя и в личной жизни. После участия в проекте «Холостяк»-9 девушке посчастливилось встретить свою любовь в спортзале. Как признается сама Юлия, возлюбленный покорил ее своей обходительностью и внимательностью. Однако первый шаг к общению сделала экс-холостячка. Так и завязались романтические отношения пары. Вскоре все заметили кольцо на безымянном пальце. Оказалось, что мужчина подарил Юлии украшение на 14 февраля. Будет ли свадьба – покажет время.

юля федирко участница холостяк 9

А вот Валерия после участия в проекте «Холостяк»-9 вернулась к своему бывшему парню. Сейчас пара счастлива, чего не скрывает от подписчиков в Instagram.

Самая юная участница девятого сезона Лиза поделилась, что благодаря проекту «Холостяк» встретила достойного мужчину: «Раньше я думала, что со мной что-то не так, потому что не могла найти любовь. А оказалось, что мой молодой человек был всегда рядом».

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Многие участницы успешно строят карьеру. Самая эмоциональная девушка девятого сезона Оля попробовала себя в роли теле- и радиоведущей.

оля веремий участница холостяк 9

Марина продолжает развивать модельный бизнес. Девушке удалось реализовать свою мечту и расширить деятельность агентства в Париже.

марина скиба участница холостяк 9

Элизабет пробует себя в роли фэшн-тренера. Свой первый мастер-класс девушка провела на тему «Итальянская мода: практичные советы для Украины».

элизабет участница холостяк 9

Поэтому участницы проекта «Холостяк» не только красивые, но и успешные!

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