Учасниці «Холостяк»-9 прийшли на проект у пошуку кохання. Більшості з них це вдалося! Однак багато хто почав успішно розвивати свою кар’єру та бізнес. Як склалося життя дівчат після участі у реаліті? Хто закохався, а хто досяг успіху у роботі? Всі подробиці стали відомі у студії ток-шоу «Як вийти заміж».

Юлія – ​​яскрава, впевнена у собі учасниця, яка успішно розвиває свій бізнес. Однак довгий час намагалася реалізувати себе і в особистому житті. Після участі у проекті «Холостяк»-9 дівчині пощастило зустріти своє кохання у спортзалі. Як зізнається сама Юлія, коханий підкорив її своєю ввічливістю і уважністю. Однак перший крок до спілкування зробила екс-холостячка. Так і зав’язалися романтичні стосунки пари. Незабаром всі помітили каблучку на безіменному пальці. Виявилося, що чоловік подарував Юлії прикрасу на 14 лютого. Чи буде весілля – покаже час.

А ось Валерія після участі у проекті «Холостяк»-9 повернулася до свого колишнього хлопця. Зараз пара щаслива, чого не приховує від глядачів у Instagram.

Наймолодша учасниця дев’ятого сезону Ліза поділилася, що завдяки проекту «Холостяк» зустріла гідного чоловіка: «Раніше я думала, що зі мною щось не так, тому що не могла знайти кохання. А виявилося, що мій молодий чоловік був завжди поруч».

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Багато учасниць успішно будують кар’єру. Найемоційніша дівчина дев’ятого сезону Оля спробувала себе у ролі теле- і радіоведучої.

Марина продовжує розвивати модельний бізнес. Дівчині вдалося реалізувати свою мрію і розширити діяльність агентства у Парижі.

Елізабет пробує себе у ролі фешн-тренера. Свій перший майстер-клас дівчина провела на тему «Італійська мода: практичні поради для України».

Тому учасниці проекту «Холостяк» не тільки красиві, але й успішні!

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