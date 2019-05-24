Победительница «Холостяк»-9 Даша: путь на проекте

Состоялся финал проекта «Холостяк»-9. Никита Добрынин встретил «ту самую» и влюбился. В 12-м выпуске победила Даша! Мы предлагаем вам вспомнить, как начиналась и развивалась история любви Холостяка Никиты Добрынина и участницы Даши. Подробнее в материале.

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На первой вечеринке Даша вышла из лимузина и стремительно направилась на встречу к Холостяку. Милая и очаровательная девушка в черном блестящем пиджаке несла в руках скретч-карту. Именно этот подарок помогал девушке каждую неделю сближаться с Холостяком.

«Ты так спешишь», — отметил Никита Добрынин.

И это не удивительно, ведь еще в лимузине Даша обрадовалась, увидев в роли Холостяка именно теле- и радиоведущего. Стоит отметить, что на первой вечеринке паре так и не удалось пообщаться. Но победительнице посчастливилось познакомиться с друзьями мужчины. Именно они «замолвили словечко» о Даше, ведь девушка особенно понравилась близким Холостяка.

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На третьей неделе участница получает приглашение на долгожданное свидание. Однако оно оказывается групповым, да еще и в клубе. Но даже это не становится помехой во взаимоотношениях пары, ведь уединившись с Дашей, Никита впервые целует девушку на проекте.

«Хочу тебя целовать, и пофиг на твою помаду», — всем известная фраза Холостяка, адресованная победительнице.

В 6-м выпуске Никита приглашает девушку на первое индивидуальное свидание. Уже тогда мужчина испытывал большие чувства к Даше, ведь к организации встречи подошел очень ответственно. После игры в гольф Холостяк захотел полюбоваться закатом под романтическую музыку. Жаркий Египет давно не видел столько страстных поцелуев.

Чувства не угасали. На 7-й неделе в Бордо прямо на групповом свидании Никита забирает Дашу, чтобы поговорить. Девушка признается, что ищет возможности хотя бы ментально побыть рядом с мужчиной, поэтому никогда не выключает радио, слыша его голос. Тет пара завершила поцелуем на глазах у всех соперниц, чего не делал еще ни один Холостяк. Кто знает, была это простая невнимательность или настоящий порыв чувств.

Но уже в 9-м выпуске Даша идет на групповое свидание с Софией. Несмотря на напряженную обстановку в первой половине дня, вечером девушка решает исправить ситуацию. Победительница делится секретом, что Квиткова – не ее настоящая фамилия, а выдуманный псевдоним. Еще одна общая черта между двумя, которая заставила мужчину рассказать свою историю псевдонима «Никита Добрынин».

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Ответственный шаг – знакомство с родителями участниц. Во время разговора Никиты с мамой Даши женщина говорит Холостяку, что ее дочь испытывает большие чувства. А уже на последней Церемонии роз победительница сама признается в своих чувствах: «Хочу сказать тебе это в глаза: я в тебя влюблена».

Финальная неделя была по-настоящему откровенной. Во время своего последнего свидания на проекте пара не сдерживала чувств и эмоций. И несмотря на то, что мама Никиты сочла девушку слишком юной, решение принимал Холостяк самостоятельно. Главный герой руководствовался исключительно сердцем. В финале Никита Добрынин дарит кольцо Даше и наконец-то смело говорит о чувствах!

«Я влюблен», — так завершился 9-й сезон самого романтического проекта страны «Холостяк»!

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