Кого выбрал Холостяк Никита Добрынин в финале проекта «Холостяк»-9 и кто стал его избранницей — главные вопросы этой весны. Наконец-то зрители получили ответ и увидели самый долгожданный финал романтического реалити! Как Холостяк делал свой выбор и с кем сложилась пара на проекте — читайте в материале.

Состоялся финал проекта «Холостяк»-9. Принимая решение, Никита Добрынин руководствовался только сердцем. Настало время отключить холодный разум и отдаться чувствам. Более того, мужчина признался, что также планирует свадьбу, ведь давно готов к семье и детям. Главным оставалось лишь вручить кольцо и произнести самые заветные слова этой весны!

«Я очень надеюсь, что это именно та девушка, которую не захочется отпускать до последних дней своей жизни!» — признался Холостяк.

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Никита Добрынин в финальном выпуске выбрал Дашу! Главный герой признался, что влюблен, и надел кольцо на палец своей единственной.

«Когда я говорила, что боюсь неизвестности, то боялась, что будет больно. Но я ни в коем случае не боялась за наши отношения! У меня есть огромное желание работать над собой и двигаться с тобой дальше. Ты для меня важен! Я готова жертвовать своим временем, своей работой и даже своим сном, если ты захочешь завтракать со мной вместе», — призналась Даша.

Состоялся долгожданный и самый красивый финал этой весны. Главный Холостяк страны выбрал одну единственную среди 25 девушек, которые в марте пришли покорять сердце мужчины. Сделать это удалось лишь одной.

Никита Добрынин и Даша — новая пара в истории проекта «Холостяк»! Поздравляем!

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