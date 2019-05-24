Кого вибрав Холостяк Нікіта Добринін у фіналі проекту «Холостяк»-9 і хто став його обраницею — головні питання цієї весни. Нарешті глядачі отримали відповідь і побачили довгоочікуваний фінал романтичного реаліті! Як Холостяк робив свій вибір і з ким склалася пара на проекті — читайте у матеріалі.

Відбувся фінал проекту «Холостяк»-9. Приймаючи рішення, Нікіта Добринін керувався тільки серцем. Настав час вимкнути холодний розум і віддатися почуттям. Ба більше, чоловік зізнався, що також планує весілля, адже давно готовий до сім’ї та дітей. Головним залишалося лише вручити каблучку і вимовити найзаповітніші слова цієї весни!

«Я дуже сподіваюся, що це саме та дівчина, яку не захочеться відпускати до останніх днів свого життя!» — зізнався Холостяк.

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Нікіта Добринін у фінальному випуску вибрав Дашу! Головний герой зізнався, що закоханий, і надів перстень на палець своєї єдиної.

«Коли я говорила, що боюсь невідомості, то боялася, що буде боляче. Але я в жодному разі не боялася за наші стосунки! У мене є величезне бажання працювати над собою і рухатися з тобою далі. Ти для мене важливий! Я готова жертвувати своїм часом, своєю роботою і навіть своїм сном, якщо ти захочеш снідати зі мною разом», — зізналася Даша.

Відбувся довгоочікуваний і найкрасивіший фінал цієї весни. Головний Холостяк країни обрав одну єдину серед 25 дівчат, які в березні прийшли підкорювати серце чоловіка. Зробити це вдалося лише одній.

Нікіта Добринін і Даша — нова пара в історії проекту «Холостяк»! Вітаємо!

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