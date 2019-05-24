Переможниця «Холостяк»-9 Даша: шлях на проекті

Відбувся фінал проекту «Холостяк»-9. Нікіта Добринін зустрів «ту саму» і закохався. У 12-му випуску перемогла Даша! Ми пропонуємо вам пригадати, як починалася і розвивалася історія кохання Холостяка Нікіти Добриніна і учасниці Даші. Детальніше у матеріалі.

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На першій вечірці Даша вийшла з лімузина і стрімко попрямувала на зустріч до Холостяка. Мила і чарівна дівчина у чорному блискучому піджаку несла у руках скретч-карту. Саме цей подарунок допомагав дівчині щотижня зближуватися з Холостяком.

«Ти так поспішаєш», — зазначив Нікіта Добринін.

І це не дивно, адже ще у лімузині Даша зраділа, побачивши в ролі Холостяка саме теле- і радіоведучого. Варто зазначити, що на першій вечірці парі так і не вдалося поспілкуватися. Але переможниці пощастило познайомитися з друзями чоловіка. Саме вони «замовили слівце» про Дашу, адже дівчина особливо сподобалася близьким Холостяка.

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На третьому тижні учасниця отримує запрошення на довгоочікуване побачення. Однак воно виявляється груповим, та ще й у клубі. Але навіть це не стає на заваді взаєминам пари, адже усамітнившись з Дашею, Нікіта вперше цілує дівчину на проекті.

«Хочу тебе цілувати, і пофіг на твою помаду», — всім відома фраза Холостяка, адресована переможниці.

У 6-му випуску Нікіта запрошує дівчину на перше індивідуальне побачення. Уже тоді чоловік відчував великі почуття до Даші, адже до організації зустрічі підійшов дуже відповідально. Після гри у гольф Холостяк захотів помилуватися заходом сонця під романтичну музику. Спекотний Єгипет давно не бачив стільки пристрасних поцілунків.

Почуття не згасали. На 7-му тижні у Бордо прямо на груповому побаченні Нікіта забирає Дашу, щоб поговорити. Дівчина зізнається, що шукає можливості хоча б ментально побути поруч з чоловіком, тому ніколи не вимикає радіо, чуючи його голос. Тет пара завершила поцілунком на очах у всіх суперниць, чого не робив ще жоден Холостяк. Хтозна, була це проста неуважність чи справжній порив почуттів.

Але вже у 9-му випуску Даша йде на групове побачення з Софією. Незважаючи на напружену обстановку у першій половині дня, ввечері дівчина вирішує виправити ситуацію. Переможниця ділиться секретом, що Квіткова — не її справжнє прізвище, а вигаданий псевдонім. Ще одна спільна риса між двома, яка змусила чоловіка розповісти свою історію псевдоніма «Нікіта Добринін».

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Відповідальний крок — знайомство з батьками учасниць. Під час розмови Нікіти з мамою Даші жінка каже Холостякові, що у її дочки великі почуття. А вже на останній Церемонії троянд переможниця сама зізнається у своїх почуттях: «Хочу сказати тобі це в очі: я у тебе закохана».

Фінальна тиждень був по-справжньому відвертим. Під час свого останнього побачення на проекті пара не стримувала почуттів та емоцій. І незважаючи на те, що мама Нікіти визнала дівчину занадто юною, рішення приймав Холостяк самостійно. Головний герой керувався виключно серцем. У фіналі Нікіта Добринін дарує каблучку Даші та нарешті сміливо говорить про почуття!

«Я закоханий», — так завершився 9-й сезон найромантичнішого проекту країни «Холостяк»!

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