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Евровидение-2019: онлайн-трансляция первого полуфинала от 14.05.2019

15.05.2019

Первый полуфинал Евровидения-2019 уже состоялся! 16 мая смотрите онлайн второй полуфинал международного песенного конкурса, трансляцию которого будет опять же комментировать Сергей Притула. Эфир Евровидения за 14 мая вы можете просмотреть в материале.

Смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала от 16.05.2019


Согласно жеребьевке, в первом полуфинале выступили 17 участников в таком порядке:

  1. Кипр: Тамта – «Replay»
  2. Черногория: D-moll – «Heaven»
  3. Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»
  4. Польша: Tulia  – «Fire of Love»
  5. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – «Sebi»
  6. Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
  7. Венгрия: Йоци Папаи – «Az én apám»
  8. Беларусь: Зена – «Like It»
  9. Сербия: Невена Божович – «Круна»
  10. Бельгия: Элиот Вассамиллет – «Wake Up»
  11. Грузия: Ото Немсадзе – «Keep On Going»
  12. Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»
  13. Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»
  14. Эстония: Виктор Крон – «Storm»
  15. Португалия: Конан Осирис – «Telemóveis»
  16. Греция: Катерина Дуска – «Better Love»
  17. Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»

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К слову, все песни стран – участниц Евровидения-2019 вы можете прослушать на нашем сайте!

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