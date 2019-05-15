Евровидение-2019: онлайн-трансляция первого полуфинала от 14.05.2019
15.05.2019
Первый полуфинал Евровидения-2019 уже состоялся! 16 мая смотрите онлайн второй полуфинал международного песенного конкурса, трансляцию которого будет опять же комментировать Сергей Притула. Эфир Евровидения за 14 мая вы можете просмотреть в материале.
Согласно жеребьевке, в первом полуфинале выступили 17 участников в таком порядке:
- Кипр: Тамта – «Replay»
- Черногория: D-moll – «Heaven»
- Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»
- Польша: Tulia – «Fire of Love»
- Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – «Sebi»
- Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
- Венгрия: Йоци Папаи – «Az én apám»
- Беларусь: Зена – «Like It»
- Сербия: Невена Божович – «Круна»
- Бельгия: Элиот Вассамиллет – «Wake Up»
- Грузия: Ото Немсадзе – «Keep On Going»
- Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»
- Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»
- Эстония: Виктор Крон – «Storm»
- Португалия: Конан Осирис – «Telemóveis»
- Греция: Катерина Дуска – «Better Love»
- Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
Больше по теме: Евровидение-2019: почему Украина не будет голосовать
К слову, все песни стран – участниц Евровидения-2019 вы можете прослушать на нашем сайте!
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+