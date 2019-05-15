Перший півфінал Євробачення-2019 уже відбувся! 16 травня дивіться онлайн другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу, трансляцію якого знову коментуватиме Сергій Притула. Ефір Євробачення за 14 травня ви можете побачити в матеріалі.

Дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу від 16.05.2019



Згідно з жеребкуванням, в першому півфіналі виступили 17 учасників у такому порядку:

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До слова, всі пісні країн – учасниць Євробачення-2019 ви можете прослухати на нашому сайті!

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