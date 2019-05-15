Євробачення-2019: онлайн-трансляція першого півфіналу від 14.05.2019
15.05.2019
Перший півфінал Євробачення-2019 уже відбувся! 16 травня дивіться онлайн другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу, трансляцію якого знову коментуватиме Сергій Притула. Ефір Євробачення за 14 травня ви можете побачити в матеріалі.
Дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу від 16.05.2019
Згідно з жеребкуванням, в першому півфіналі виступили 17 учасників у такому порядку:
- Кіпр: Тамта – «Replay»
- Чорногорія: D-moll – «Heaven»
- Фінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»
- Польща: Тулія – «Fire of Love»
- Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
- Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
- Угорщина: Йоці Папаї – «Az én apám»
- Білорусь: Зена – «Like It»
- Сербія: Невена Божович – «Круна»
- Бельгія: Еліот Вассаміллет – «Wake Up»
- Грузія: Ото Немсадзе – «Keep On Going»
- Австралія: Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»
- Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»
- Естонія: Віктор Крон – «Storm»
- Португалія: Конан Осіріс – «Telemóveis»
- Греція: Катерина Дуска – «Better Love»
- Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
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До слова, всі пісні країн – учасниць Євробачення-2019 ви можете прослухати на нашому сайті!
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