10 выпуск проекта «Холостяк»-9 стал самым важным за всю историю сезона. Никита Добрынин наконец-то познакомился с родителями четырех участниц. Семьи девушек поведали много тайн Холостяку, которые помогли мужчине сделать выбор на десятой неделе. Какие факты стали известны Никите – читайте в материале.

В начале недели главный герой приехал в Днепр, откуда родом Лиля. Волнение от знакомства быстро исчезло, ведь семья была настроена легко и положительно. Пообщавшись с мамой Лили, Никита понял, что именно с ним девушка открывается.

«Я никогда не видела свою дочь такую. Раньше у нее никогда не было желания с кем-то встречаться. Сейчас я не узнаю ее», – поделилась своими впечатлениями мама.

По итогу встречи, Никита сделал вывод, что семья Лили не навязывала свою точку зрения: «Не было сватовства. Они честно говорили про все недостатки девушки. И благодаря этому, мы общались с ними, как с друзьями».

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А вот Марина, прежде чем отправиться к семье, решила познакомить Никиту со своими друзьями, коллегами и работой. Сотрудники радушно встретили пару, подарили подарки и рассказали, как девушка самостоятельно построила успешную карьеру.

При знакомстве с родителями, тема снова зашла о работе и рабочем графике. Семья отметила, что большую часть времени их дочь посвящает карьере. Отец признался, что Марине пора реализовать себя как женщину. Именно поэтому родители отправили ее на кастинг проекта «Холостяк»-9.

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София третьей знакомила Никиту со своей семьей. Во время ужина все рассматривали детские фото девушки, делились историями детства и шутили. Это явно не устраивало девушку, ведь она чувствовала себя не комфортно, а некоторые факты пыталась скрыть. Холостяк в очередной раз убедился, что Софию придется опекать, как это делает на данный момент ее семья. А комплексы и неуверенность в себе заставят ежедневно доказывать, что она важна и нужна мужчине.

«Мне хочется смыть с себя этот день», – заключила София.

Последней со своей семьей знакомила Никиту Даша. Родители встретили пару очень доброжелательно. Большая семья собралась за большим столом и начала знакомство с Холостяком. Чтобы разрядить обстановку, мама предложила сыграть в игру и поделиться своими чувствами. Даша призналась о поцелуе на первом свидании, что не очень понравилось родителям. Но в конце вечера родители проболтались, что их дочь по-настоящему влюблена. Это приятно удивило Никиту.

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И традиционно в конце недели состоялась волнительная Церемония роз. Никита Добрынин сделал свой выбор и определился, с кем готов познакомить свою семью. Марина покинула проект в нескольких шагах от победы. Трое девушек остаются на проекте и готовы бороться за сердце главного героя. Не пропустите уже в следующую пятницу новый выпуск.

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