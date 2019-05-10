10 випуск проекту «Холостяк»-9 став найважливішим за всю історію сезону. Нікіта Добринін нарешті познайомився з батьками чотирьох учасниць. Сім’ї дівчат розповіли багато таємниць Холостякові, які допомогли чоловікові зробити вибір на десятому тижні. Які факти стали відомі Нікіті – читайте в матеріалі.

На початку тижня головний герой приїхав в Дніпро, звідки родом Ліля. Хвилювання від знайомства швидко зникло, адже сім’я була налаштована легко і позитивно. Поспілкувавшись з мамою Лілі, Нікіта зрозумів, що саме з ним дівчина відкривається.

«Я ніколи не бачила свою дочку такою. Раніше у неї ніколи не було бажання з кимось зустрічатися. Зараз я не впізнаю її», – поділилася своїми враженнями мама.

За підсумком зустрічі, Нікіта зробив висновок, що сім’я Лілі не нав’язувати свою точку зору: «Не було сватання. Вони чесно говорили про всі недоліки дівчини. І завдяки цьому, ми спілкувалися з ними, як із друзями».

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А ось Марина, перш ніж відправитися до сім’ї, вирішила познайомити Нікіту зі своїми друзями, колегами і роботою. Співробітники радо зустріли пару, подарували подарунки і розповіли, як дівчина самостійно побудувала успішну кар’єру.

При знайомстві з батьками, тема знову зайшла про роботу і робочий графік. Сім’я зазначила, що більшу частину часу їх дочка присвячує кар’єрі. Батько зізнався, що Марині час реалізувати себе як жінку. Саме тому батьки відправили її на кастинг проекту «Холостяк»-9.

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Софія третьою знайомила Нікіту зі своєю сім’єю. Під час вечері всі розглядали дитячі фото дівчини, ділилися історіями дитинства і жартували. Це явно не влаштовувало дівчину, адже вона відчувала себе не комфортно, а деякі факти намагалася приховати. Холостяк в черговий раз переконався, що Софію доведеться опікати, як це робить на даний момент її сім’я. А комплекси і невпевненість в собі змусять щодня доводити, що вона важлива і потрібна чоловікові.

«Мені хочеться змити з себе цей день», – уклала Софія.

Останньою зі своєю сім’єю знайомила Нікіту Даша. Батьки зустріли пару дуже доброзичливо. Велика родина зібралася за великим столом і почала знайомство з Холостяком. Щоб розрядити обстановку, мама запропонувала зіграти в гру і поділитися своїми почуттями. Даша зізналася про поцілунок на першому побаченні, що не дуже сподобалося батькам. Але в кінці вечора батьки проговорилися, що їх дочка по-справжньому закохана. Це приємно здивувало Нікіту.

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І традиційно в кінці тижня відбулася хвилююча Церемонія троянд. Нікіта Добринін зробив свій вибір і визначився, з ким готовий познайомити свою сім’ю. Марина залишила проект в декількох кроках від перемоги. Троє дівчат залишаються на проекті і готові боротися за серце головного героя. Не пропустіть вже наступної п’ятниці новий випуск.

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