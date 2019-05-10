У 10-му випуску проекту «Холостяк»-9 Нікіта Добринін познайомився з батьками учасниць. Кожна дівчина відкрилася з нової сторони, що приємно здивувало чоловіка. Однак за підсумком тижня головному герою все одно довелося зробити вибір. Хто пішов на десятому тижні проекту «Холостяк» 9 сезон і чому так сталося – читайте в матеріалі.

Визначитися на Церемонії троянд було куди складніше, адже на десятому тижні чоловік зблизився з кожною дівчиною. Знайомство з близькими зіграло багатьом дівчатам в плюс. Однак для однієї із суперниць це було останнім побаченням.

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Така новина обурила Холостяка. На Церемонії троянд Нікіта не дав троянду дівчині. Своє рішення аргументував тим, що на десятому тижні зрозумів, наскільки вони схожі з Мариною. І незважаючи на безліч спільних тем, Холостяк не може до кінця розібратися в емоціях і почуттях учасниці.

«Я не бачу твоїх емоцій в наших стосунках. А для мене це важливо», – підсумував Нікіта Добринін.

Головний герой не побачив продовження цієї історії. Однак на проекті залишається ще три дівчини, на яких чекає зустріч з батьками чоловіка. Не пропустіть 11 випуск, який обіцяє бути не менш цікавим.

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