В 10-м выпуске проекта «Холостяк»-9 Никита Добрынин познакомился с родителями участниц. Каждая девушка открылась с новой стороны, что приятно удивило мужчину. Однако по итогу недели главному герою все равно пришлось сделать выбор. Кто ушел на десятой неделе проекта «Холостяк» 9 сезон и почему так произошло – читайте в материале.

Определиться на Церемонии роз было куда сложнее, ведь на десятой неделе мужчина сблизился с каждой девушкой. Знакомство с родными сыграло многим девушкам в плюс. Однако для одной из соперниц это было последним свиданием.

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Во время встречи с семьей Марины родители признались Никите, что это именно их решение отправить дочь на проект. Постоянная работа и выстраивание карьеры должны отойти на второй план. А Марине самое время строить отношения и рожать детей.

Такая новость возмутила Холостяка. На Церемонии роз Никита не дал розу девушке. Свое решение аргументировал тем, что на десятой неделе понял, насколько они похожи с Мариной. И не смотря на множество общих тем, Холостяк не может до конца разобраться в эмоциях и чувствах участницы.

«Я не вижу твоих эмоций в наших отношениях. А для меня это важно», – заключил Никита Добрынин.

Главный герой не увидел продолжения этой истории. Однако на проекте остается еще три девушки, которых ждет встреча с родителями мужчины. Не пропустите 11 выпуск, который обещает быть не менее интересным.

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