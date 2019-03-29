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«Холостяк»-9: пикантное свидание на Кипре

29.03.2019

В 4 выпуске проекта «Холостяк»-9 во время группового свидания на Кипре Никита Добрынин собрал трех разных девушек, но одинаково замкнутых. Игра в «Я никогда не…» поразила зрителей откровенностью и пикантными подробностями интимной жизни Холостяка. Как девушки себя проявили и кто смог удивить Никиту – читайте в материале.

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Холостяк пригласил деловую Марину, хладнокровную Анну и замкнутую Юлию на фабрику роз, чтобы изготовить своими руками свечи из лепестков. С самого начала Анна ярко проявила свой негативный настрой и критиковала все, что происходило вокруг.

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«Я не люблю розы и их запах. Мне от него становится плохо», — прокомментировала Анна.

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Чтобы разрядить обстановку, девушки с Холостяком отправились пробовать местную еду. Неожиданно для всех скромная Марина предложила сыграть в провокационную игру «Я никогда не…». И если кто-то это делал, то должен был выпить глоток вина.

«В тихом омуте черти водятся! Эта игра всегда сводится до разговоров о сексе», — подметила Юлия.

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В ходе откровенных разговоров все узнали, что Никита Добрынин совершенно не против силиконовой груди у девушек. Но шокировало другое откровение. Участниц поразило признание Холостяка в том, что у него есть опыт сексуальных отношений втроем. Никиту же, напротив, удивило, что у всех девушек есть интимный опыт в машине, чего у самого мужчины никогда не было.

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На этом свидании для всех стала открытием именно Марина. Холостяк назвал ее самой неоднозначной девушкой на проекте.

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