«Холостяк»-9: пікантне побачення на Кіпрі

У 4 випуску проекту «Холостяк»-9 під час групового побачення на Кіпрі Нікіта Добринін зібрав трьох різних дівчат, але однаково замкнутих. Гра в «Я ніколи не…» вразила глядачів відвертістю і пікантними подробицями інтимного життя Холостяка. Як дівчата себе проявили і хто зміг здивувати Нікіту — читайте в матеріалі.

Холостяк — дивитися онлайн Холостяк 9 сезон 4 серія (29.03 19)

Холостяк запросив ділову Марину, холоднокровну Ганну і замкнуту Юлію на фабрику троянд, щоб виготовити своїми руками свічки з пелюсток. Від самого початку Ганна яскраво проявила свій негативний настрій і критикувала все, що відбувалося навколо.

«Я не люблю троянди та їх запах. Мені від нього стає погано», — прокоментувала Ганна.

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Щоб розрядити обстановку, дівчата з Холостяком вирушили куштувати місцеву їжу. Несподівано для всіх скромна Марина запропонувала зіграти в провокаційну гру «Я ніколи не…». І якщо хтось це робив, то повинен був випити ковток вина.

«У тихому болоті чорти водяться! Ця гра завжди зводиться до розмов про секс», — зауважила Юлія.

Під час відвертих розмов усі дізналися, що Нікіта Добринін абсолютно не проти силіконових грудей у ​​дівчат. Але шокувало інше одкровення. Учасниць вразило зізнання Холостяка у тому, що у нього є досвід сексуальних стосунків утрьох. Нікіту ж, навпаки, здивувало, що у всіх дівчат є інтимний досвід у машині, чого у самого чоловіка ніколи не було.

На цьому побаченні для всіх стала відкриттям саме Марина. Холостяк назвав її найбільш неоднозначною дівчиною на проекті.

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