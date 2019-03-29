У 4 випуску «Холостяк»-9 проект знову залишили відразу дві учасниці. Ця Церемонія троянд була особливо емоційною через скандал між дівчатами. Нікіта Добринін був максимально серйозний, рішучий і чесний у своєму виборі. Хто ж пішов у 4 випуску проекту «Холостяк»-2019 – читайте в матеріалі.

Холостяк переконаний, що не потрібно чекати індивідуального побачення, щоб проявити свої почуття. Він був дуже злий і пошкодував про свій подарунок для Ольги та грубе порушення правил. Чоловік попросив повернути йому телефон, щоб зупинити скандал, і запропонував почати їхню нову історію взаємин.

Для Нікіти найважливішим є щирість тут і зараз, коли вони бачаться, а не гра на камеру. Холостяку не сподобався надмірний сплеск негативу і холоднокровність Ганни стосовно нього.

На груповому побаченні на Кіпрі дівчині все було не до вподоби. Чоловік не бачить продовження в їхніх стосунках, адже вони абсолютно не розуміють один одного.

Ще однією учасницею, яка залишила проект «Холостяк»-9, стала Анастасія. Нікіта Добринін вважає дівчину дуже світлою і доброю, але не хоче давати їй марних надій, адже на проекті є ті, хто йому вже набагато ближчий. Нікіта розуміє, що навіть через багато часу він нічого не зможе відчути до Анастасії.

«Це рішення далося мені дуже важко. Але я не зміг би подарувати їй тих почуттів, яких вона насправді заслуговує», – прокоментував Холостяк.

Холостяку стає все важче прощатися з дівчатами. Він помітив, що кожна їхня зустріч може виявитися останньою. Як будуть розвиватися стосунки далі – дивіться у 5 випуску.

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