PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Хто залишив проект «Холостяк»-9 в 4 випуску від 29.03.2019

29.03.2019

У 4 випуску «Холостяк»-9 проект знову залишили відразу дві учасниці. Ця Церемонія троянд була особливо емоційною через скандал між дівчатами. Нікіта Добринін був максимально серйозний, рішучий і чесний у своєму виборі. Хто ж пішов у 4 випуску проекту «Холостяк»-2019 – читайте в матеріалі.

холостяк 9 4 выпуск кто ушел

Холостяк переконаний, що не потрібно чекати індивідуального побачення, щоб проявити свої почуття. Він був дуже злий і пошкодував про свій подарунок для Ольги та грубе порушення правил. Чоловік попросив повернути йому телефон, щоб зупинити скандал, і запропонував почати їхню нову історію взаємин.

холостяк 9 уйдет ли ольга после скандала

Для Нікіти найважливішим є щирість тут і зараз, коли вони бачаться, а не гра на камеру. Холостяку не сподобався надмірний сплеск негативу і холоднокровність Ганни стосовно нього.

холостяк 9 4 выпуск анна покинула проект

На груповому побаченні на Кіпрі дівчині все було не до вподоби. Чоловік не бачить продовження в їхніх стосунках, адже вони абсолютно не розуміють один одного.

холостяк 9 никита добрынин не дал розу анне

Ще однією учасницею, яка залишила проект «Холостяк»-9, стала Анастасія. Нікіта Добринін вважає дівчину дуже світлою і доброю, але не хоче давати їй марних надій, адже на проекті є ті, хто йому вже набагато ближчий. Нікіта розуміє, що навіть через багато часу він нічого не зможе відчути до Анастасії.

проект холостяк 9 в 4 выпуске ушла настя

«Це рішення далося мені дуже важко. Але я не зміг би подарувати їй тих почуттів, яких вона насправді заслуговує»,  прокоментував Холостяк.

Холостяку стає все важче прощатися з дівчатами. Він помітив, що кожна їхня зустріч може виявитися останньою. Як будуть розвиватися стосунки далі дивіться у 5 випуску.

Більше на тему: Хто залишив проект «Холостяк»-9 в 3 випуску від 22.03.2019

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram  СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати