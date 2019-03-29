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Кто покинул проект «Холостяк»-9 в 4 выпуске от 29.03.2019

29.03.2019

В 4 выпуске «Холостяк»-9 проект снова покинули сразу две участницы. Эта Церемония роз была особо эмоциональной из-за скандала между девушками. Никита Добрынин был максимально серьезен, решителен и честен в своем выборе. Кто же ушел в 4 выпуске проекта «Холостяк»-2019 – читайте в материале.

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Холостяк убежден, что не нужно ждать индивидуального свидания, чтобы проявить свои чувства. Он был очень зол и пожалел о своем подарке для Ольги и грубом нарушении правил. Мужчина попросил вернуть ему телефон, чтобы остановить скандал, и предложил начать их новую историю отношений.

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Для Никиты важнее всего искренность здесь и сейчас, когда они видятся, а не игра на камеру. Холостяку не понравился чрезмерный всплеск негатива и хладнокровность Анны по отношению к нему.

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На групповом свидании на Кипре девушке все было не по нраву. Мужчина не видит продолжения в их отношениях, ведь они совершенно не понимают друг друга.

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Еще одной участницей, которая покинула проект «Холостяк»-9, стала Анастасия. Никита Добрынин считает девушку очень светлой и хорошей, но не хочет давать ей напрасных надежд, ведь на проекте есть те, кто ему уже гораздо ближе. Никита понимает, что даже спустя много времени он ничего не сможет испытать к Анастасии.

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«Это решение далось мне очень тяжело. Но я не смог бы подарить ей тех чувств, которых она на самом деле заслуживает», — прокомментировал Холостяк.

Холостяку становится все тяжелее прощаться с девушками. Он подметил, что каждая их встреча может оказаться последней. Как будут развиваться отношения дальше – смотрите в 5 выпуске.

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