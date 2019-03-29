В 4 выпуске «Холостяк»-9 проект вновь покинули две участницы. На четвертой неделе между девушками и Холостяком разгорелись настоящие страсти. Участницы узнали о беспрецедентном нарушении правил проекта — наличии мобильного телефона у одной из участниц. Какие секреты раскрылись на свиданиях, кто получит поцелуй, как Никита Добрынин разрешит конфликт между девушками и Олей и кто все же поехал домой — узнаете в материале.

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Четвертый выпуск проекта «Холостяк»-2019 начался со свидания Никиты с деловой Мариной, хладнокровной Анной и замкнутой Юлией на жарком острове Кипр. Сначала они отправились на фабрику роз, где изготовили свечи. Перейдя в ресторан, Марина предложила сыграть в «Я никогда не…». Провокационная игра раскрыла откровенные подробности интимной жизни Никиты.

В конце группового свидания Никита никому не отдал розу. Все три девушки слабо проявляли свои чувства и были зажатыми. Однако Холостяк предложил Марине еще на день остаться на Кипре и пригласил на индивидуальное свидание.

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«Хочу посмотреть, сможет ли она полностью расслабиться, отдаться развлечениям и повеселиться», — объяснил Холостяк.

Следующим утром состоялось то самое индивидуальное свидание. Холостяк и Марина встретилась на берегу моря и учились виндсерфингу. Вечером на пикнике между парой вспыхнули чувства и после вопроса от Марины о самом необдуманном поступке случился второй поцелуй на проекте. В конце свидания Холостяк подарил девушке розу.

По возвращению в Киев все девушки заметили изменения в поведении Марины. Девушки отметили, что между ею и Никитой проснулись чувства. На вопрос о поцелуе девушка наотрез отказалась отвечать, вызвав подозрения у остальных участниц.

На второе индивидуальное свидание отправилась София. Холостяк осуществил мечту девушки — отправиться в путешествие на машине. В Купели Афродиты состоялся третий поцелуй. Однако Никиту насторожила история Софии об отношениях с женатым мужчиной. Но несмотря на это, он вручил ей розу.

В то же время в доме разгорелся громкий скандал. Дария услышала звук входящего вызова в Viber и решила выяснить, кто грубо нарушил правила проекта. Подозрения пали на Ольгу, но она не признавалась, от кого получила телефон и с кем поддерживает связь в телефонном режиме.

В разгар скандала в дом пожаловал ведущий Григорий Решетник с розой. Девушек шокировало, что Холостяк решил вручить цветок до церемонии той, с которой у него завязалось особое общение и связь. Участниц возмутило, что роза предназначалась именно Ольге. Они не понимали, почему она может общаться с Никитой в любое время.

«Это мое особенное решение и я не собираюсь никому ничего объяснять», — прокомментировал Холостяк.

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Началась долгожданная церемония роз, на которой Никита Добрынин поставил точку в отношениях с Ольгой и попросил вернуть телефон. С Анной же Холостяк не видит взаимопонимания и будущего, поэтому решил попрощаться с ней. Также проект покинула Анастасия. Мужчина признался, что не сможет подарить ей тех чувств, которых она заслуживает. Особенный цветок получила Наталия. Холостяк вручил девушке свечу в форме розы, которую сделал на Кипре.

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