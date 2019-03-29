4 випуск проекту «Холостяк»-9: порушення правил і найгучніший скандал сезону

У 4 випуску «Холостяк»-9 проект знову залишили дві учасниці. На четвертому тижні між дівчатами і Холостяком розгорілися справжні пристрасті. Учасниці дізналися про безпрецедентне порушення правил проекту — наявність мобільного телефону в однієї з учасниць. Які секрети розкрилися на побаченнях, хто отримає поцілунок, як Нікіта Добринін вирішить конфлікт між дівчатами та Олею і хто все ж поїхав додому – дізнаєтеся в матеріалі.

Дивіться онлайн Холостяк 9 випуск 4

Четвертий випуск проекту «Холостяк»-2019 почався з побачення Нікіти з діловою Мариною, холоднокровною Ганною і замкнутою Юлією на спекотному острові Кіпр. Спочатку вони вирушили на фабрику троянд, де виготовили свічки. Перейшовши до ресторану, Марина запропонувала зіграти в «Я ніколи не…». Провокаційна гра розкрила відверті подробиці інтимного життя Нікіти.

У кінці групового побачення Нікіта нікому не віддав троянду. Усі три дівчини майже не проявляли свої почуття і були напруженими. Однак Холостяк запропонував Марині ще на день залишитися на Кіпрі та запросив на індивідуальне побачення.

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«Хочу подивитися, чи зможе вона повністю розслабитися, віддатися розвагам і повеселитися», — пояснив Холостяк.

Наступного ранку відбулося те саме індивідуальне побачення. Холостяк та Марина зустрілися на березі моря і вчилися віндсерфінгу. Увечері на пікніку між парою спалахнули почуття і після запитання від Марини про найнеобдуманіший вчинок стався другий поцілунок на проекті. У кінці побачення Холостяк подарував дівчині троянду.

Після повернення до Києва усі дівчата помітили зміни у поведінці Марини. Дівчата зауважили, що між нею і Нікітою прокинулися почуття. На питання про поцілунок дівчина навідріз відмовилася відповідати, викликавши підозри в інших учасниць.

На друге індивідуальне побачення вирушила Софія. Холостяк здійснив мрію дівчини — відправитися у подорож автомобілем. У Купелі Афродіти відбувся третій поцілунок. Однак Нікіту насторожила історія Софії про стосунки з одруженим чоловіком. Але, незважаючи на це, він вручив їй троянду.

У той же час в будинку розгорівся гучний скандал. Дарія почула звук вхідного дзвінка у Viber і вирішила з’ясувати, хто грубо порушив правила проекту. Підозри пали на Ольгу, але вона не зізнавалася, від кого отримала сотовий і з ким підтримує зв’язок у телефонному режимі.

У розпал скандалу до будинку завітав ведучий Григорій Решетник з трояндою. Дівчат шокувало, що Холостяк вирішив вручити квітку до церемонії тій, з якою у нього зав’язалося особливе спілкування і зв’язок. Учасниць обурило, що троянда призначалася саме Ользі. Вони не розуміли, чому вона може спілкуватися з Нікітою в будь-який час.

«Це моє особливе рішення і я не збираюся нікому нічого пояснювати», — прокоментував Холостяк.

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Почалася довгоочікувана церемонія троянд, на якій Нікіта Добринін поставив крапку у стосунках з Ольгою і попросив повернути телефон. З Ганною Холостяк не бачить взаєморозуміння і майбутнього, тому вирішив попрощатися з нею. Також проект залишила Анастасія. Чоловік зізнався, що не зможе подарувати їй тих почуттів, на які вона заслуговує. Особливу квітку отримала Наталія. Холостяк вручив дівчині свічку у формі троянди, яку зробив на Кіпрі.

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