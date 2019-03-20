Плітки від Холостячки Галі про проект «Холостяк»-9

Холостячка Галя – яскрава, незабутня й емоційна учасниця проекту «Холостяк»-8. Всю весну минулого року дівчина намагалася побудувати кохання з Рожденом Анусі. Однак у фіналі чоловік подарував каблучку інший. Для себе Галя твердо вирішила, що не повторить помилок минулого. А ось що вона скаже про нових учасниць, як прокоментує побачення 9-го сезону і які враження залишать нові випуски проекту «Холостяк»-2019 – дивіться в новій рубриці «Холостячка».

Тепер разом з усіма глядачами колишня учасниця, яка знає всі принади життя на проекті, – Галя – стежитиме за розвитком стосунків Нікіти Добриніна. Дівчина сміливо і відкрито поділиться своїм досвідом, думкою і враженням про те, що відбувається в ефірі. Хто правий, а хто винен? У чому помилки дівчат і як би учасниця минулого сезону точно не вчинила – Галя розповість особисто.

Одвічне питання «Рожден, чому все так?» Галя перефразовує на «Нікіта, чому все так?». Не пропустіть прем’єру рубрики «Холостячка». Дивіться відео від нової пліткарки в світі романтичного реаліті на сайті STB.UA.

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