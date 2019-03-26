Сплетни от Холостячки Гали о проекте «Холостяк»-9

Холостячка Галя – яркая, незабываемая и эмоциональная участница проекта «Холостяк»-8. Всю весну прошлого года девушка пыталась построить любовь с Рожденом Ануси. Однако в финале мужчина подарил кольцо другой. Для себя Галя твердо решила, что не повторит ошибок прошлого. А вот что она скажет о новых участницах, как прокомментирует свидания 9-го сезона и какие впечатления оставят новые выпуски проекта «Холостяк»-2019 – смотрите в новой рубрике «Холостячка».

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Теперь вместе со всеми зрителями бывшая участница, знающая все прелести жизни на проекте, — Галя — будет следить за развитием отношений Никиты Добрынина. Девушка смело и открыто поделится своим опытом, мнением и впечатлением о происходящем в эфире. Кто прав, а кто виноват? В чем ошибки девочек и как бы участница прошлого сезона точно не поступила — Галя расскажет лично.

Извечный вопрос «Рожден, чому все так?» Галя перефразирует на «Нікіта, чому все так?». Не пропустите премьеру рубрики «Холостячка». Смотрите видео от новой сплетницы в мире романтического реалити на сайте STB.UA.

Холостяк 9 сезон 1 выпуск – смотреть онлайн Холостяк 08.03 19

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