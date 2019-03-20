«Холостяк»-9: кто станет победительницей

Холостяк Никита Добрынин определился на первой Церемонии роз. Желанный шанс построить отношения получили 17 девушек. Впереди их ожидают романтические встречи, искренние признания, волнение и страсти. Однако победительницей станет только одна.

На первой вечеринке Никита Добрынин сообщил, что рассчитывает встретить на проекте свою будущую жену. Еженедельно мужчине придется прощаться с теми, кто не зажжет в его сердце чувство. Индивидуальные и групповые свидания, путешествия по известным городам мира, поцелуи и Церемонии роз будут приближать главного героя и участниц к финалу.

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Предлагаем вам спрогнозировать, кто станет победительницей 9-го сезона романтического проекта «Холостяк».

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