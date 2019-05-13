Холостяк Нікіта Добринін визначився на першій Церемонії троянд. Омріяний шанс побудувати стосунки отримали 17 дівчат. Попереду їх чекають романтичні зустрічі, щирі освідчення, хвилювання та пристрасть. Проте переможницею стане лише одна.

На першій вечірці Нікіта Добринін повідомив, що розраховує зустріти на проекті свою майбутню дружину. Щотижня чоловікові доведеться прощатися з тією, яка не запалить в його серці почуття. Індивідуальні та групові побачення, подорожі найвідомішими містами світу, поцілунки та Церемонії троянд наближатимуть головного героя та учасниць до фіналу.

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Пропонуємо вам спрогнозувати, хто стане переможницею 9-го сезону найромантичнішого проекту «Холостяк».

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