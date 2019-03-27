Марк Дробот и Вячеслав Довженко стали заслуженными артистами Украины

Звезда «Крепостной» Марк Дробот и актер сериалов «С волками жить» , «Джованни» и «Мы больше чем я» Вячеслав Довженко стали заслуженными артистами Украины. Указом Президента Украины их отметили государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра. Подробности — в материале.

Марк Дробот и Вячеслав Довженко провели много лет на театральной сцене. Сегодня Президент Украины присвоил им почетное звание заслуженных артистов Украины. Мужчины за свою творческую карьеру появились в различных образах. Сейчас Марка и Вячеслава можно увидеть не только в театре, но и в современном кино.

Несравненный Марк Дробот работает в Киевском академическом Молодом театре. В его творчестве сотни сыгранных образов. За значительный личный вклад в развитие нашего государства Марк Дробот получил звание заслуженного артиста Украины.

В костюмированной мелодраме «Крепостная» мучжина превратился в изысканного дипломата 19 века — Николая Дорошенко. Уже этой осенью зрители смогут увидеть, чем закончится история его героя во втором сезоне масштабного сериала.

«Я не стремлюсь к медийности, у меня нет такой задачи. Я хочу быть в первую очередь артистом. А не чтобы меня узнавали по скандалам», — убежден Марк.

Артист драмы Вячеслав Довженко работает в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. За свою актерскую карьеру Вячеслав получал роли разного плана, которые отличаются особой харизматичностью. Именно в Международный день театра Вячеславу было присвоено звание заслуженного артиста Украины.

Напомним, в драматическом сериале «С волками жить» зрители увидели актера в образе главы мафии Николая Семирядченко. А вскоре на телеканале СТБ состоится премьера комедийного русскоязычного ситкома «Джованни» с Вячеславом Довженко в главной роли. Также актер появится в новой картине «Мы больше чем я».

Редакция STB.UA поздровляет талантливых актеров современности с получением наград!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ