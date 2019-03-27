Всемирный день театра: история и традиции праздника

Всемирный день театра — профессиональный праздник всех работников театра. Ежегодно его отмечают 27 марта. Этот праздник во всех странах мира проходит под девизом «Театр — средство укрепления мира и взаимопонимания между народами». Один из солистов группы-победителя проекта «Х-фактор»-9 ZBSband и актер сериала «С волками жить» Владислав Онищенко поделился своими мыслями об этом дне.

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Всемирный день театра — профессиональный праздник актёров, режиссёров, постановщиков, сценаристов, продюсеров, техников, декораторов и даже билетеров и гардеробщиков. Считается, что в театральном цехе не существует второстепенных ролей и профессий — каждая важна.

История Всемирного дня театра

Всемирный день театра был установлен при ЮНЕСКО по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра в 1961 году. С того момента ежегодно театральные коллективы по всему миру отмечают свой профессиональный праздник, а именно — 27 марта.

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Традиции Всемирного дня театра

Творцы театрального искусства свой профессиональный праздник по традиции отмечают непосредственно на сцене. Актеры по всему миру дают свои лучшие спектакли, устраивают благотворительные выступления и во время поклона с удовольствием принимают громкие овации и подарки от зрителей. В некоторых странах в этот день награждают лучших актеров года.

Кроме выступлений в театре, принято устраивать яркие фестивали, карнавалы, концерты и театральные капустники. В Украине также проводятся различные мероприятия в честь Всемирного дня театра.

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Победитель проекта «Х-фактор»-9, талантливый актер театра и кино Владислав Онищенко рассказал о значении театра в его жизни и традициях празднования своего профессионального праздника вместе с коллегами по цеху.

Театр — это место, в котором тебя всегда ждут единомышленники. Они всегда поддержат, поймут и самоотверженно будут идти к общей цели. Театр «Золотые ворота» — не просто место, где я играю. В первую очередь это удивительные люди, которые всегда за идею, за искренность и душу. Ощущение мира у моих коллег-актеров и мое собственное чрезвычайно похожи. Поэтому в театре я могу расслабиться и получать удовольствие от каждой минуты моего пребывания там. Я не могу назвать игру в театре работой. Это безумный творческий процесс, в котором взаимодействует весь актерский коллектив. Каждая премьера, новое вливание актера в пьесу, все наши победы уже традиционно отмечаем все вместе. Сегодня — не исключение. Всем актерам и людям, которые работают в театре, хотелось бы пожелать вдохновения, новых творческих свершений, оваций и исполнения желаний!

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