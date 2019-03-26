Люко Дашвар (Ирина Чернова) — современная украинская писательница, которая издала немало интригующих романов. Женщина активно работает не только над написанием книг, но и присоединилась к созданию сериалов. Так, Люко Дашвар стала соавтором сценария новой драматической ленты «С волками жить». Подборка лучших произведений любимой писательницы — в материале.

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Люко Дашвар — настоящая находка современной украинской прозы. В своих книгах автор чаще всего описывает семейные драмы и тяжелую судьбу героев, которые не оставляют читателей равнодушными. Предлагаем вам подборку интригующих книг Люко Дашвар.

«Село не люди»

Первый роман Люко Дашвар о депрессивной жизни людей украинского села. Главный персонаж книги Катерина — юная девушка, которую осуждает все село за желание любить. В 2007 году произведение стало лауреатом литературной премии «Коронация слова». Также книга получила II премию и премию «Дебют года» от книжного портала «Друг Читача».

«Молоко з кров’ю»

В 2008 году Люко Дашвар издала вторую книгу «Молоко з кров’ю», ставшую победителем конкурса «Книга года БиБиСи 2008». В центре сюжета произведения —- жизнь дочери известного олигарха, у которой резко проснулись патриотические чувства. И теперь красавица готова покинуть Англию, лишь бы найти любовь в Украине.

«РАЙ. Центр»

Третий роман Люко Дашвар «РАЙ. Центр» стал дипломантом конкурса «Коронация слова 2009» в категории «Выбор издателей». Увлекательная книга рассказывает историю любви и дружбы, которая разворачивается в большом городе, где судьба соединяет пути, казалось бы, совершенно разных людей.

«Мати все»

Четвертый роман украинской писательницы Люко Дашвар открывает дверь в жизнь профессорской дочери, у которой была идеальная жизнь. Но, как все знают, богатые тоже плачут. В основу сюжета писательница положила реальную жизненную историю, которую когда-то наблюдала на одесском пляже и в которой читатели увидят свою жизнь.

Трилогия «Биті Є»

Люко Дашвар выпустила серию из трех романов в 2011—2012 годах. По замыслу автора книги описывают дальнейшую жизнь ребят из ее предыдущих романов. Героям произведений придется выдержать жестокое испытание их достоинства, дружбы и любви.

«На запах м’яса»

В интригующем романе Люко Дашвар утверждает, что в отличие от животного мира, наша современная жизнь имеет свое «мясо». Писательница показала настоящую жажду богатства, власти, призрачного благополучия и желание иметь больше. Сюжет романа разворачивается вокруг девушки Майи, которая хотела найти покой в ​​бешеной погоне за необычным миром.

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