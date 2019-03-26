Люко Дашвар (Ірина Чернова) — сучасна українська письменниця, яка видала чимало своїх інтригуючих романів. Жінка активно працює не лише над написанням книжок, а й долучилася до створення серіалів. Так, Люко Дашвар стала співавтором сценарію до нового багатосерійного фільму «З вовками жити». Добірка найкращих творів улюбленої письменниці — в матеріалі.

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Люко Дашвар — справжня знахідка сучасної української прози. У своїх творах авторка найчастіше описує сімейні драми та важку долю героїв, які не залишають читачів байдужими. Пропонуємо вам добірку інтригуючих книжок Люко Дашвар.

«Село не люди»

Перший роман Люко Дашвар — про депресивне життя людей українського села. Головний персонаж твору Катерина — юна дівчина, яку засуджує все село за бажання кохати. У 2007 році роман став лауреатом літературної премії «Коронація слова». Також книжка здобула ІІ премію та премію «Дебют року» від книжкового порталу «Друг читача».

«Молоко з кров’ю»

У 2008 році Люко Дашвар видала другу книжку «Молоко з кров’ю», що стала переможцем конкурсу «Книга року БіБіСі 2008». У центрі сюжету твору — життя доньки відомого олігарха, у якої різко прокинулися патріотичні почуття. І тепер красуня готова залишити Англію, лиш би знайти кохання в Україні.

«РАЙ. Центр»

Третій роман Люко Дашвар «РАЙ. Центр» став дипломантом конкурсу «Коронація слова 2009» у категорії «Вибір видавців». Захоплива книжка розповідає історію кохання та дружби, що розгортається у великому місті, де доля поєднує шляхи, здавалось би, зовсім різних людей.

«Мати все»

Четвертий роман української письменниці Люко Дашвар відкриває двері у життя професорської доньки, яка мала ідеальне життя. Але, як всі знають, багаті теж плачуть. В основу сюжету письменниця поклала реальну життєву історію, яку колись спостерігала на одеському пляжі і в якій читачі побачать власне життя.

«Трилогія «Биті Є»

Люко Дашвар випустила серію із трьох романів у 2011—2012 роках. За задумом авторки книжки описують подальше життя хлопців з її попередніх романів. Героям творів доведеться витримати жорстоке випробування їхньої людської гідності, дружби та кохання.

«На запах м’яса»

В інтригуючому романі Люко Дашвар стверджує, що на відміну від тваринного світу, наше сучасне життя має своє «м’ясо». Письменниця описала справжню жагу до багатства, влади, примарного добробуту та бажання мати більше. Сюжет роману розгортається навколо дівчини Майї, яка хотіла знайти спокій у шаленій гонитві за химерним світом.

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