Всесвітній день театру — професійне свято всіх працівників театрального цеху. Щорічно його відзначають 27 березня. Це свято в усіх країнах світу проходить під девізом: «Театр — засіб зміцнення миру і взаєморозуміння між народами». Один із солістів гурту-переможця проекту «Х-фактор»-9 ZBSband та актор серіалу «З вовками жити» Владислав Оніщенко поділився своїми думками про цей день.

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Всесвітній день театру — професійне свято акторів, режисерів, постановників, сценаристів, продюсерів, техніків, декораторів і навіть білетерів і гардеробників. Вважається, що у театральному цеху не існує другорядних ролей і професій, кожна важлива.

Історія свята Всесвітнього дня театру

Всесвітній день театру було встановлено за ЮНЕСКО з ініціативи делегатів IX конгресу Міжнародного інституту театру у 1961 році. З того моменту, щорічно театральні колективи з усього світу відзначають своє професійне свято, а саме — 27 березня.

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Традиції свята Всесвітнього дня театру

Для творців театрального мистецтва своє професійне свято прийнято відзначати безпосередньо на сцені. Актори по всьому світу дають свої найкращі спектаклі, влаштовують благодійні виступи і під час поклону, із задоволенням приймають гучні овації і подарунки від глядачів. У деяких країнах у цей день нагороджують відзнаками найкращих акторів року.

Крім виступів у театрі, заведено влаштовувати яскраві фестивалі, карнавали, концерти та театральні капусники. В Україні також проводяться різні заходи на честь Всесвітнього дня театру.

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Переможець проекту «Х-фактор»-9, талановитий актор театру і кіно Владислав Оніщенко розповів про значення театру у його житті і традиції святкування свого професійного свята разом із колегами.

Театр — це місце у якому на тебе завжди чекають однодумці. Вони завжди підтримають, зрозуміють та самовіддано йтимуть до спільної мети. Театр «Золоті ворота» — не просто місце де я граю. У першу чергу це дивовижні люди, які завжди за ідею, за щирість та душу. Відчуття світу у моїх колег акторів та моє власне надзвичайно схожі. Тому у театрі я можу розслабитись та отримувати задоволення від кожної хвилини мого перебування там. Я не можу назвати гру у театрі роботою. Це шалений творчий процес у якому взаємодіє весь акторський колектив. Кожна прем’єра, нове влиття актора у п’єсу, усі наші перемоги вже традиційно святкуємо усі разом. Сьогодні — не виняток. Усім акторам та людям, які працюють у театрі хотілося б побажати натхнення, нових творчих звершень, овацій та здійснення мрій!

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