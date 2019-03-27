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Марк Дробот та В’ячеслав Довженко стали заслуженими артистами України

27.03.2019

Зірка «Кріпосної» Марк Дробот та актор серіалів «З вовками жити»«Джованні» і «Ми більше ніж я» В’ячеслав Довженко стали заслуженими артистами України. Указом Президента України їх відзначили державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня театру. Подробиці — в матеріалі.

Марк Дробот та В’ячеслав Довженко провели багато років на театральній сцені. Сьогодні Президент України присвоїв їм почесне звання заслужених артистів України. Чоловіки за свою творчу кар’єру з’являлися в різноманітних образах. Нині Марка та В’ячеслава можна побачити не тільки у театрі, а й у сучасному кіно.

марк дробот

Незрівнянний Марк Дробот працює у Київському академічному Молодому театрі. У його творчому доробку сотні зіграних яскравих образів. За значний особистий внесок у розвиток нашої держави Марк Дробот отримав звання заслуженого артиста України.

У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» чоловік перевтілився у вишуканого дипломата 19 століття — Миколу Дорошенка. Вже цієї осені глядачі зможуть побачити, чим закінчиться історія його героя у другому сезоні масштабного серіалу.

«Я не прагну до медійності, у мене немає такої мети. Я хочу бути насамперед артистом. А не щоб мене впізнавали за скандалами», — переконаний Марк.

вячеслав довженко

Артист драми В’ячеслав Довженко працює Київському академічному драматичному театрі на Подолі. За свою акторську кар’єру В’ячеслав отримував ролі різного плану, які вирізняються особливою харизматичністю. Саме у Міжнародний день театру В’ячеславу було присвоєно звання заслуженого артиста України.

Нагадаємо, в драматичному серіалі «З вовками жити» глядачі побачили актора в образі глави мафії Миколи Семирядченка. А незабаром на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра комедійного україномовного ситкому «Джованні» із В’ячеславом Довженком у головній ролі. Також актор з’явиться у новій стрічці «Ми більше ніж я». 

Редакція STB.UA вітає талановитих акторів сьогодення з отриманнням нагород!

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